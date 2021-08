Acórdão número 10 do Tribunal Constitucional pôs fim ao impasse eleitoral

«O Tribunal Constitucional decide-se em não reconhecer dos pedidos para a recontagem total dos votos e para nulidade do acto eleitoral do dia 18 de julho de 2021». Esta é uma das principais decisões que se lê no acórdão número 10/2021 do Tribunal Constitucional.

O acórdão tornado público na tarde de segunda feira, diz ainda no capítulo das decisões que fica sem efeito os dois acórdãos numerados com o número 9/2021. São os dois acórdãos com número 9, que tinham despoletado a crise no Tribunal Constitucional.

O leitor tem acesso na íntegra ao conteúdo do acórdão, que pôs fim ao impasse eleitoral que se instalou no país após a divulgação dos resultados provisórios das eleições presidenciais de 18 de julho :

ACÓRDÃO 10-2021

Abel Veiga