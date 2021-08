País aguarda pela aprovação da lei especial que marca a data da segunda volta das eleições

A realização da segunda volta das eleições presidenciais, ainda não tem uma data fixa e aprovada por lei. O Téla Nón apurou que a Comissão Eleitoral Nacional, propôs à Assembleia Nacional a realização da segunda volta das eleições presidenciais no dia 29 de Agosto.

No entanto, o Téla Nón sabe que a Assembleia Nacional prometeu reunir-se nesta terça feira, dia 10 de Agosto, ou no dia 12 de Agosto quinta-feira, para analisar e aprovar a proposta da Comissão Eleitoral Nacional. Uma proposta que deverá ser transformada pelo parlamento numa lei especial, que fixa 29 de Agosto como data para realização da segunda volta das eleições presidenciais. A lei especial deverá posteriormente ser promulgada, pelo Presidente da República e publicada no Diário da República.

Carlos Vila Nova apoiado pelo partido ADI, e Guilherme Posser da Costa, apoiado pelo partido MLSTP, são segundo os resultados definitivos das eleições presidenciais de 18 de Julho, os dois candidatos que deverão disputar a segunda volta das eleições.

O sorteio feito pelo Tribunal Constitucional, colocou Carlos Vila Nova no primeiro quadradinho e Guilherme Posser da Costa no segundo quadradinho do boletim de voto.

O Téla Nón apurou que a Comissão Eleitoral Nacional, já encomendou os boletins de voto para a segunda volta, e deverão chegar ao país no próximo sábado. A Comissão Eleitoral Nacional prevê para 20 de Agosto, o arranque oficial da campanha eleitoral, para a segunda volta das eleições presidenciais.

A crise/impasse eleitoral que se instalou em São Tomé e Príncipe, após a divulgação pela Comissão Eleitoral Nacional dos resultados provisórios das eleições presidenciais de 18 de Julho, provocou pela primeira vez na história da democracia no arquipélago, uma grave alteração do calendário eleitoral, que põe em causa também o cumprimento do mandato do Presidente da República Evaristo Carvalho.

Pela primeira vez, o novo Presidente Eleito, não poderá ser investido no dia 3 de Setembro. Situação que segundo uma fonte do Téla Nón, obriga a Assembleia Nacional, a produzir uma lei especial que prorrogue o mandato do actual Presidente da República, para depois de 3 de Setembro.

Segundo a fonte do Téla Nón, a prorrogação do mandato do Presidente Evaristo Carvalho, é outro assunto, que os deputados a Assembleia Nacional deverão resolver nos próximos dias.

Abel Veiga