Patrice Trovoada rejeita a proposta de Reparação feita pelo Presidente de Portugal  

A propósito do desafio lançado pelo Presidente de Portugal Marcelo Rebelo de Sousa no quadro da celebração dos 50 anos do 25 de Abril de 1974, sobre a necessidade de Portugal reparar os danos causados às antigas colónias ultramarinas pela escravatura, o primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe Patrice Trovoada que «não está e não vai estar na agenda do Governo a questão das reparações de Portugal pelo seu passado colonial».

Foi depois da reunião do conselho de ministros.O Chefe do Governo santomense acrescentou que «Nós estamos virados para o futuro, … é uma questão que foi levantada em Portugal, mas que, honestamente, não nos preocupa, não faz parte das nossas prioridades e não faz parte da nossa agenda».

Patrice Trovoada reconheceu que alguma sociedade civil santomense reagiu «favoravelmente às ideias do Presidente Marcelo (Rebelo de Sousa)… são questões de opinião, mas não é a posição do Governo», frisou.

O primeiro-ministro avisou que só ele é quem emite a posição do governo são-tomense. «A posição do Governo e eu é que tenho que dizer que a posição do Governo é que não está na agenda e não vai estar na agenda do Governo essa questão».

De seguida o Chefe do Governo anulou as posições assumidas publicamente tanto pelo Presidente da República Carlos Vila Nova como pela ministra da educação cultura e ciência Isabel d´Abreu.

A Ministra da Educação disse a comunicação social que «São Tomé e Príncipe vai pedir a Portugal a reparação dos danos morais pela colonização». Patrice Trovoada considerou que a ministra da educação esteve sob pressão dos jornalistas por isso disse o que disse. Mais ainda o Chefe do governo esclareceu que foi uma posição da ministra Isabel de Abreu.

Já o Presidente da República, Chefe de Estado, Comandante Supremo das Forças Armadas e segundo a constituição política, o único representante oficial do Estado santomense nas relações internacionais, foi considerado como tendo tido uma posição isolada e que não engaja a República Democrática de São Tomé e Príncipe.

O Presidente Carlos Vila Nova que representou São Tomé e Príncipe nas celebrações do 25 de Abril em Portugal, considerou o desafio lançado pelo seu homólogo Marcelo Rebelo de Sousa como algo normal. O Chefe de Estado santomense disse que «a descolonização pode estar resolvida, mas os actos de maus-tratos, de violência e outros que aconteceram não estão resolvidos».

Carlos Vila Nova deu o exemplo de outras potências coloniais que já começaram a negociar com as suas antigas colónias o processo de reparação dos actos da escravatura, e defendeu que o mesmo processo seja desencadeado com Portugal.

Mas Patrice Trovoada primeiro-ministro e Chefe do Governo mostrou sinal de STOP ao Presidente da República.

«O Presidente Carlos Vila Nova tem uma opinião. Mas o que eu quero dizer é que o Governo de São Tomé e Príncipe é que define a política externa, e, em relação a Portugal, nós não temos de facto essa questão na agenda», concluiu Patrice Trovoada.

O primeiro-ministro pôs ordem na casa, depois de regressar na última semana de uma tournée internacional que demorou 30 dias.

Abel Veiga