Cidade capital de sarjetas entupidas

Cerca de 4 horas de chuva na manhã de quarta – feira trouxe mais uma vez a ribalta o estado das sarjetas da capital São Tomé. Basta chover com alguma intensidade para a capital ficar alagada. É assim todos os anos.

Transformado em lixeira pública, o coração da capital cercado por 3 mercados, encontra na chuva a oportunidade para disseminar a insalubridade.

A água parada e nauseabunda que circunda os mercados e as ruas durante os dias de sol, encontra na corrente da chuva o caudal suficiente para levar o seu odor e os restos de cascas de frutas, guerlas de peixe, e todo tipo de lixo para todas outras artérias da capital.

É assim todos os anos nos dias de chuva. Cidade de São Tomé transforrma-se num lago.

Com a cidade alagada, Ekneide Santos, Presidente da Autarquia, ofertou berçários aos jardins de infância da capital. Nem uma palavra sobre as soluções para a inundação.

No mesmo dia o Governo entregou ao parlamento o projecto de orçamento geral do Estado para 2018. O Ministro da Presidência e dos Assuntos Parlamentares, segunda figura do Governo, Afonso Varela esteve no parlamento e não falou sobre o OGE.

Ilza Amado Vaz Ministra da Justiça e dos Direitos Humanos, é que anunciou o sector das infraestruturas como sendo a grande prioridade do Orçamento Geral do Estado para 2018.

O OGE para 2018 deu entrada no Parlamento sob pingos da chuva de quarta – feira. Será que houve tempo para se inscrever na política económica e financeira de 2018, as soluções para as sarjetas da capital? Quem sabe desta vez haja uma verba para o desentupimento, ou reabilitação das sarjetas…

Abel Veiga