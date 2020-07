Futuro do Mercado Municipal já está projectado – Centro multi-usos da capital  

Após desafio lançado aos arquitectos e engenheiros nacionais pelo Ministro das Obras Públicas, Osvaldo Abreu, em Abril passado, para projectarem a requalificação do edifício do mercado municipal, e a zona circundante, a luz se acendeu.

O edifício emblemático do centro da cidade de São Tomé, que nos últimos 100 anos convergia todos os santomenses, na compra de hortaliças, peixe, frutas demais produtos alimentares produzidos na terra, vai continuar a ser ponto de encontro e de partilha dos são-tomenses e dos estrangeiros que residem ou visitam o país.

Por causa da Covid-19, deixou de ser centro de comércio das palaiês(vendedoras de peixe, frutas etc). A projecção feita pelos arquitectos e engenheiros nacionais, acrescenta outras valências ao edifício, que faz parte da história de vida, de luta, de fracassos e de conquistas de milhares de santomenses, principalmente as mulheres.

«Passa a ser centro comercial, turístico, de laser de serviços…..Conservando os traços, todos e com alguns traços futuristas. Área de restauração, para crianças, auditórios com capacidade para 100 lugares, e uma torre de escritórios, sem falar de lojas», detalhou o ministro das obras públicas, na cerimónia de apresentação do plano de requalificação do mercado municipal e da sua zona adjacente.

O Governo diz que o projecto de requalificação da zona histórica da cidade de São Tomé, é uma iniciativa conjunta com a câmara distrital de Água Grande. O projecto não está acabado. O Ministro Osvaldo Abreu, anunciou que após a apresentação do trabalho dos arquitectos e engenheiros nacionais, segue-se o debate público.

«É um projecto interactivo, tanto para os santomenses que estão cá como para os que estão na diáspora. Vão ter oportunidade de opinar. Vai ser apresentado também a Câmara de Comércio para que os empresários participem…», frisou.

O Ministro das Obras Públicas, prometeu promover apresentação pública e semanal do projecto de requalificação da zona histórica de São Tomé, para debate, troca de ideias, e colheita de subsídios de todos os santomenses.

Após este exercício, e ainda neste ano, será feita a apresentação do projecto final e definitivo da requalificação do edifício do mercado municipal, e da antiga praça de táxis. «No fundo quer-se construir algo conjunto público-privado. E com uma gestão profissional», concluiu Osvaldo Abreu.

Segundo dados do ministério das obras públicas o edifício do mercado municipal, terá sido construído nos anos 50 do século XX. Foi alvo de uma remodelação nos anos 60. Agora no século XXI, é dado o ponta pé de saída no ano 2020, para a sua requalificação e transformação num centro multi-usos.

Abel Veiga