CST comete infracções graves

A denúncia sobre as infracções graves na qualidade dos serviços prestados pela Companhia Santomense de Telecomunicações- CST, na sua rede móvel, é feita pela Autoridade Geral de Regulação – AGER.

Numa nota de imprensa que a AGER fez chegar a redacção do Téla Nón, é dito que após inspecção e fiscalização das instalações da CST no período compreendido entre Agosto e Setembro de 2017, «denotou-se nos diversos serviços inspeccionados, um conjunto de infracções consideradas como graves, sobretudo no que se refere à qualidade dos serviços prestados na rede móvel, nomeadamente (voz e internet)».

As infracções graves nos serviços da CST estendem-se segundo a AGER, ao serviço de internet que a empresa de telecomunicações instalou « nas escolas básicas patrocinadas pelo Banco Mundial via Agência Fiduciária da Administração Pública, traduzidas na constate indisponibilidade dos serviços de comunicações através de dados e cortes frequentes nas comunicações de voz havendo mesmo situações de completa inoperância dos serviços», lê-se no comunicado da AGER.

Segundo a AGER as graves infracções que a CST vem cometendo, não ficam pelo serviço móvel seja por voz ou pela internet. A empresa comete infracções que a AGEr considera inadmissíveis no capítulo da utilização do espectro radieléctrico. «Verificou-se também graves infracções no que concerne à utilização do espectro radieléctrico, como é o inadmissível caso de uso do espectro não consignado», explica a AGER.

A nota da AGER refere que a CST já foi notificada para resolver com a maior brevidade possível as avarias que têm motivado interrupções frequentes nas comunicações móveis (dados e voz), e por outro lado, a prestar os devidos esclarecimentos sobre todas as infracções identificadas e em função destes esclarecimentos, « a AGER adoptará nos termos da lei, as medidas que julgar conveniente para garantir o funcionamento eficaz dos serviços», conclui a nota da Autoridade Reguladora do mercado de telecomunicações.

CST é uma empresa cujo capital maioritário é da PT com 51% das acções e o Estado são-tomense com 49%. Jorge Frazão na foto acima, é o administrador delegado da CST

Abel Veiga