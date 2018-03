 Cocaína recuperada

A Polícia de Investigação Criminal de São Tomé e Príncipe, já conseguiu recuperar as 58 cápsulas de cocaína que foram roubadas no edifício do Supremo Tribunal de Justiça na madrugada da última segunda – feira.

A droga em causa tinha sido apreendida pela polícia, numa operação no aeroporto internacional de São Tomé envolvendo um cidadão da Guiné Bissau.

As capsulas de cocaína foram guardadas no cofre do Tribunal. Na última segunda – feira, constatou-se que o produto tinha sido retirado do cofre do Tribunal e em substituição foram colocadas capsulas de farinha de trigo.

4 suspeitos estão sob a custódia da Polícia de Investigação criminal. 3 deles são funcionários do Tribunal.

Téla Nón