ROSEMA : Mais um proprietário da fábrica dá a cara

Nas redes sociais, um cidadão português actualmente residente no Canadá, apresenta-se como sendo o proprietário inicial da Cervejeira Rosema, quando em 2009 o Tribunal de Lembá na altura sob mando do Juiz Augério Amado Vaz, iniciou a operação de venda da cervejeira, sem o aval do Tribunal de Angola que tinha solicitado apenas a penhora da fábrica de cervejas.

O cidadão português que se chama José Luís Tavares de Lima, conta quase toda a história corrupta que envolveu o negócio de venda da cervejeira Rosema, e tece duras acusações ao deputado Nino Monteiro. Diz que Nino Monteiro robou-lhe a fábrica. Acusa o deputado de ser corrupto e considera que Nino Monteiro e a Rosema, estão a ser protegidos por pessoas corruptas.

Mais uma história da cervejeira Rosema que mistura Jogo no Casino, muitas mulheres para sexo, e lavagem de dinheiro, contada por José Luís Tavares de Lima a volta do negócio envolvendo o Patrão da Cervejeira Rosema. Tudo numa entrevista em video que está a circular nas redes sociais, e em espaços de debate on line sobre São Tomé e Príncipe.