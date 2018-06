Caso da Intentona contra Águia: Justiça quer ouvir Alfa III

«Águia», é o alvo indicado pelos três homens que conversavam animadamente dentro de uma viatura na ilha de São Tomé. A conversa entre os três homens, sendo um civil e dois militares, acabou sendo gravada alegadamente por um deles e chegou ao conhecimento do Governo.

O registo audio que foi colocado nas redes sociais na passada sexta feira, logo após a decisão do Tribunal de Instrução, em libertar Gaudêncio Costa e o Sargento Ajax Managem, tem apenas 10 minutos.

O audio em causa terá sido a principal prova da acusação que provocou a detenção do militante do MLSTP Gaudêncio Costa e do sargento Ajax Managem. Este último considerado pelas autoridades governamentais como o Sniper – atirador furtivo.

Nos 10 minutos de audio, os três homens elaboravam a estratégia para atingir o alvo que apelidavam de Águia. Estranhamente a voz que mais se ouve na definição do plano operativo, é indicada como sendo a do político Gaudêncio Costa. Os militares envolvidos na conversa, e que pelo treino e formação que receberam deveriam ter uma visão mais clara e objectiva sobre o plano operativo, praticamente não são ouvidos nos 10 minutos de audio.

Apenas o terceiro elemento identificado na conversa como sendo o Alfa III, fazia algumas intervenções em forma de comentário, para que a voz que se diz ser de Gaudêncio Costa complementasse e desenvolvesse o plano operativo.

Eram 3 em conversa, mas apenas 2 foram detidos, acusados e presentes ao Tribunal, Gaudêncio Costa que no audio aparece como Alfa II, e o sargento Ajax Managem, como Alfa I.

Pelo que o Téla Nón apurou, a justiça considera fundamental para o esclarecimento do conteúdo dos 10 minutos de audio, a presença em juízo do terceiro elemento, ou seja, do Alfa III.

O Téla Nón sabe que o Alfa III, está a ser denunciado em algumas reuniões partidárias, e em alguns círculos sociais, como sendo o autor da gravação. O homem que gravou a conversa e alegadamente entregou ao Governo.

O Alfa III é identificado em tais círculos como sendo um tenente do exército, e até o nome do mesmo é anunciado em tais círculos político-partidários. Por razões de segurança o Téla Nón não divulga o nome que é citado, coisa que os tais círculos partidários e não só, deveriam fazer.

Pois, o Téla Nón apurou que apesar de o homem se encontrar nos últimos dias em parte incerta, já na madrugada da ultima segunda – feira, a sua residência foi invadida. Só a esposa e os filhos do Alfa III se encontravam em casa. Testemunhas disseram ao Téla Nón, que a mulher estava a dormir e sentiu uma mão forte segurando o seu pescoço. Acordou e tinha um homem no quarto a tentar sufoca-la. Foi também duramente esbofeteada, conseguiu gritar, os vizinhos apareceram, mas não se conseguiu identificar o invasor da residência do Alfa III.

Abel Veiga