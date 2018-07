OMS anuncia redução de ajuda para STP

Matshidiso Moeti(na foto), Diretora Regional da OMS que chegou a São Tomé no ultimo domingo para visita de dois dias, reuniu-se na segunda feira com a ministra da saúde Maria Trovoada e com o Primeiro Ministro Patrice Trovoada.

Parceiro tradicional de São Tomé e Príncipe, no domínio da saúde a OMS, anunciou através da sua Directora Regional, que vai reduzir a ajuda para São Tomé e Príncipe. Tudo porque o país evoluiu e atingiu o patamar de “Desenvolvimento Médio”. «É um país que atingiu o nível de desenvolvimento médio. Isto significa que o apoio que vem dos doadores internacionais vai diminuir», assegurou Matshidiso Moeti.

Segundo a Directora Regional da OMS, a redução da ajuda para São Tomé e Príncipe estende-se à todo o Sistema das Nações Unidas no país. Um país de desenvolvimento médio, «Tem que utilizar os recursos nacionais para os canalizar para o sector da saúde», reforçou a chefe da OMS para a região africana.

Segundo uma nota da OMS, durante a visita que termina esta terça feira, a Directora Regional da OMS, aborda com as autoridades nacionais questões que se prendem com o reforço de parcerias, visando construir um Secretariado regional com maior capacidade de resposta, mais eficaz e orientado para resultados, capaz de fazer avançar os esforços de cobertura universal de saúde e acelerar os progressos com vista a alcançar os objectivos de desenvolvimento global.

Natural do Botswana Matshidiso Moeti, é a primeira mulher a ocupar o cargo de Directora Regional da OMS para a África.

Veja o programa de visita e o retrato da Directora Regional da OMS.

