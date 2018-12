Fogo devora residência e consome a vida de duas crianças

Tudo aconteceu na madrugada de terça – feira. O bairro de Atrás do Cemitério, nos arredores da capital São Tomé, foi palco do acontecimento triste. Duas crianças, uma de 8 anos e outra de 9 anos, perderam a vida em mais um incêndio de origem desconhecida em São Tomé.

Os vizinhos deram conta que algo de errado se passava na residência de 8 compartimentos. Pois muito fumo saia de dentro da casa. O pedido de socorro aos bombeiros foi de imediato. «Quando os bombeiros chegaram a casa já estava toda reduzida. Avisei aos bombeiros que estavam duas crianças dentro da casa. A mangueira dos bombeiros estava furada. Mais tarde chegou um segundo carro bombeiro que conseguiu intervir, mas a casa já estava reduzida», explicou um dos vizinhos.

Incêndios que devoram por completo as residências são cíclicos em São Tomé. A maioria das residências é construída a base de madeira, que por si só constitui um potencial combustível. O mais grave é a perda consecutiva de vidas humanas, sobretudo crianças.

O acontecimento da madrugada de terça – feira no Bairro de Atrás do Cemitério, faz recordar o incêndio de julho do ano 2014, no bairro da Praia Messias Alves na cidade de Santana, em que 3 crianças morreram carbonizadas.

Abel Veiga