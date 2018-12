Juíz Silva regressa e provavelmente com o ACÓRDÃO 11/2018 nas mãos

O acórdão número 11/2018 emitido pelo Supremo Tribunal de Justiça no dia 24 de Abril de 2018, está na base da crise político-judicial que São Tomé e Príncipe viveu em 2018. O acórdão através do qual o Supremo Tribunal de Justiça de São Tomé e Príncipe, deu resposta a sua congénere de Angola, sobre a devolução da carta rogatória relacionada com a cervejeira Rosema, despoletou a crise que provocou a exoneração do Juiz Presidente do Supremo Tribunal de Justiça Manuel Silva Gomes Cravid, assim como os seus pares que subscreveram o Acórdão.

Rosema é uma fábrica de cerveja envolto numa disputa judicial desde o ano 2009. O empresário angolano Melo Xavier de um lado e Os irmãos Monteiros do outro lado.

Após 2 pedidos não correspondidos pelo Supremo Tribunal de Justiça de São Tomé, o Supremo Tribunal de Justiça de Angola enviou ao Supremo Tribunal de Justiça de São Tomé, o terceiro pedido para devolver a Carta Rogatória, que em 2009 solicitou ao Supremo de São Tomé a penhora da cervejeira Rosema na altura propriedade do grupo privado Ridux pertencente ao empresário angolano Melo Xavier.

Na terceira tentativa para reaver a carta Rogatória o Supremo Tribunal de Justiça de Angola, advertiu a sua congénere santomense de que era o último pedido que estava a fazer.

O Supremo Tribunal de Justiça reagiu com o acórdão 11/2018 que acabou por gerar o caos político-judicial em São Tomé e Príncipe.

O leitor deve revisitar o Acórdão 11/2018, que provavelmente está de volta ao Supremo Tribunal de Justiça Junto com os 4 novos Juízes do Supremo Tribunal de Justiça :

A decisão do Supremo Tribunal de Justiça, em devolver a fábrica ao empresário angolano Melo Xavier, foi travada pelo Governo de Patrice Patrovoada, que colocou Ninjas em acção. A decisão judicial foi posta em causa pela força policial, e os juízes que assim decidiram, foram imediatamente exonerados pela ADI, com o apoio de mais 3 deputados do MLSTP, ligados a cervejeira Rosema.

No meio da crise, o juiz Presidente Manuel Silva Gomes Cravid, jurou que fez a justiça, e que voltaria a fazer o mesmo, caso pudesse voltar atrás. Foi mandado para casa, exonerado e aposentado compulsivamente, por causa do Acórdão 11/2018.

8 meses depois regressa, e a tensão volta a rondar Rosema. Beatriz Azevedo, deputada do movimento independente de Caué, justificou no parlamento porque votou contra a resolução que reconduziu Manuel Silva Gomes Cravid e os seus pares. «Votamos contra essa iniciativa porque sabemos onde ficou o trabalho sem conclusão desses mesmos juízes, e onde vai começar o trabalho que ficou para traz», afirmou a deputada.

Segundo Beatriz Azevedo, a resolução parlamentar, tem como alvo os Irmãos Monteiros. Estes, ou melhor, um dos irmãos de nome António Monteiro, é accionista da sociedade privada que em 2009 comprovou a Rosema num processo polémico, envolvendo o então Juiz mais polémico e escandaloso do país, Augério Amado Vaz.

Pelo que o Téla Nón apurou Nino Monteiro, o outro irmão que o país reconhece como Patrão da Rosema, não tem nome na sociedade que adquiriu a Fábrica.

António Monteiro é o Presidente do Movimento Independente de Caué, e deputado a Assembleia Nacional pelo movimento de Caué. Não esteve presente na sessão plenária que reconduziu o colectivo de Juízes do Supremo Tribunal de Justiça, que criou o acórdão 11/2018.

Rosema que lançou o país em crise no ano 2018 dá sinal de que vai aquecer São Tomé e Príncipe em 2019.

Abel Veiga