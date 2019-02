Nova política farmacêutica para travar ruptura do stock de medicamentos

Está definida a política farmacêutica para os próximos 10 anos. Empresas farmacêuticas e diversos sectores sociais reuniram-se e decidiram pela criação de um centro de abastecimento de medicamentos, e instaram o governo através do Ministério da Saúde a aumentar a verba atribuída no Orçamento Geral do Estado para importação dos medicamentos.

Vânia Castro, licenciada em ciências farmacêuticas, enquanto oradora do evento, explicou como vai nascer a central de abastecimento. «O plano é transformar o actual Fundo Nacional de Medicamentos na Central de Abastecimento de Medicamentos. Posteriormente deve-se dar uma melhor estrutura a esta central, e construir pequenos centros a nível distrital», afirmou.

A importação de medicamentos acontece à conta gotas. A ruptura do stock é constante. A nova política nacional para os próximos 10 anos, exige que o Governo aumente o valor da verba para aquisição de medicamentos. «Vamos sensibilizar o ministério da saúde para junto ao Governo facilitar o reforço da rubrica para compra de medicamentos, e assim evitar esta ruptura do stock», assegurou a técnica do sector farmacêutico.

Ao mesmo tempo a política nacional para o sector farmacêutico, obriga que o Governo seleccione um ou dois laboratórios para aquisição de medicamentos ao invés de «se estar a comprar aos poucos», sublinhou Vânia Castro.

Por outro lado, a autoridade reguladora do sector farmacêutico, deve ser dinamizada para travar a venda ilegal de medicamentos nas ruas da capital. A nova política farmacêutica deve ser implementada no período compreendido entre 2019-2029.

Abel Veiga