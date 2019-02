Juiz José Carlos Barreiros é novo Presidente do Conselho Superior de Imprensa

Novos membros do Conselho Superior de Imprensa foram investidos nesta terça – feira, pelo Presidente da Assembleia Nacional, Delfim Neves. O órgão que fiscaliza o sector da comunicação social do arquipélago, é presidido pelo Juiz de Direito José Carlos Barreiros(primeiro à esquerda na foto).

Promoção da Liberdade de Imprensa e de Expressão no país, é uma das competências do Conselho Superior de Imprensa.

José Carlos Barreiros preside um conselho, composto pela ex-Jornalista da TVS, Hélia Marilza Baleça Afonso Fernandes, actualmente assessora de imprensa e comunicação do Presidente da República. Hélia Fernandes está no Conselho Superior de Imprensa por indicação do Presidente da República.

Constâncio Santos, operador de câmara da TVS, conhecido no meio profissional como “Sombra”, e Leovigildo Noronha foram indicados pela Assembleia Nacional, ou seja, Constâncio Santos pela indicação da bancada parlamentar do MLSTP, e Leovigildo Noronha indicado pela coligação.

Manuel Dendê jornalista ancião da STP-Press é membro do conselho por indicação do Governo. Amarilde dos Santos, jornalista da TVS representa o sindicato dos jornalistas, e Tatiana do Espírito Santo, é o rosto da sociedade civil no Conselho Superior de Imprensa.

O partido ADI, não conseguiu eleger nenhum membro para o Conselho Superior de Imprensa.

Note-se que o Conselho Superior de Imprensa de São Tomé e Príncipe ficou moribundo a partir do ano 2018. Por razões políticas, alguns membros ligados ao então poder da ADI, demitiram-se do cargo, em conflito com Patrick Lopes ex-presidente do Conselho.

O ex – Presidente do Conselho Superior de Imprensa, Patrick Lopes foi alvo de ataques, de fúria e de muita raiva por parte do ex-Primeiro Ministro Patrice Trovoada. Em declarações públicas o ex-Primeiro Ministro, ordenou que o então Presidente do Conselho Superior de Imprensa fosse afastado das suas funções.

Tudo por causa de denúncias pelo Conselho Superior de Imprensa, de actos bárbaros e repetitivos de violação da liberdade de imprensa e de expressão que São Tomé e Príncipe viveu durante o mandato de Patrice Trovoada, como Chefe do Governo, chefe de toda a administração pública e de boa parte do sector privado e público-privado do país.

A Rádio Nacional e a TVS, órgãos de comunicação social que pertenciam exclusivamente ao ex Primeiro Ministro, o seu partido e o seu governo, foram alvos de alguns processos deliberativos do Conselho Superior de Imprensa. Por isso o ex – Chefe de quase tudo no país, insurgiu-se contra o Conselho Superior de Imprensa.

Abel Veiga