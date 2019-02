“Biodiversidade que sustenta o sistema alimentar está desaparecendo”, alerta a FAO

O relatório preparado pela FAO explora todos estes elementos e foi baseado em informações fornecidas por 91 países e a análises dos últimos dados globais.

O estudo aponta uma queda na diversidade de plantas nos campos dos agricultores, um aumento nos números de espécies de animais em risco de extinção e crescimento na proporção da pesca em excesso.

Os recifes de coral são os ecossistemas marinhos mais biodiversos do mundo., by Foto: Pnuma/Jerker Tamelander

Espécies

Das mais de 6 mil espécies de plantas cultivadas para a alimentação, menos de 200 delas contribuem substancialmente à produção global de alimentos. Somente nove delas representam 66% da produção total de culturas.

A produção animal no mundo é baseada em cerca de 40 espécies animais, sendo que apenas algumas delas fornecem a maior parte da carne, do leite e dos ovos.

Informações fornecidas pelos 91 países revelam que espécies de alimentos silvestres e muitas espécies que contribuem para os serviços de ecossistemas vitais para a alimentação e agricultura, incluindo polinizadores, organismos do solo, e inimigos naturais das pragas estão desaparecendo rapidamente.

Regiões

A região da América Latina e Caribe apresenta a maior queda no número de espécies de alimentos silvestres, seguida pela Ásia e Pacifico e pela África.

Em termos da importância dos alimentos silvestres, Angola relatou, por exemplo, os nômades Khoisan, que coletam aproximadamente 30% do que consomem da natureza em condições normais.

Muitas espécies de biodiversidade associada também estão sofrendo ameaça severa. Estas incluem pássaros, morcegos e insetos que ajudam a controlar pestes e doenças, a biodiversidade do solo e polinizadores silvestres como abelhas, borboletas, morcegos e pássaros. Florestas, pastagens, manguezais, pradarias de ervas marinhas, recifes de corais e zonas húmidas em geral, ecossistemas-chave que fornecem inúmeros serviços essenciais à alimentação e agricultura e são o lar de várias espécies, também estão em declínio rápido.

Comunidades indígenas são líderes na proteção do meio ambiente. Quase 70 milhões de mulheres e homens indígenas dependem das florestas para sua subsistência, e muitos mais são agricultores, caçadores ou pastores., by Pnud

Brasil

O Brasil, por exemplo, relatou que tem 1.173 espécies da fauna classificadas como estando ameaçadas de extinção no país. São 85 tipos de pássaros, 63 classes de lepidópteros como borboletas e mariposas, 29 gêneros de besouros, 7 espécies de morcegos e 4 tipos de abelhas que podem ser consideradas polinizadoras.

Atualmente, as florestas designadas principalmente para a conservação da biodiversidade representam 13% das florestas do mundo, com 524 milhões de hectares. A maior parte destas áreas foram relatadas pelos Estados Unidos e pelo Brasil.

Estas regiões tiveram um aumento de 150 milhões de hectares desde 1990, mas o índice de crescimento diminuiu entre os anos de 2010 e 2015.

Já as áreas de florestas localizadas em áreas protegidas legalmente representam 70% das florestas do planeta, com 651 milhões de hectares. A América do Sul tem a maior proporção, com 34% das florestas protegidas, principalmente por causa da contribuição do Brasil. No país, 42% das áreas de florestas estão localizadas dentro de áreas protegidas.

Causas

Para o diretor-geral da FAO, José Graziano da Silva, a “biodiversidade é crítica para proteger a segurança alimentar global, sustentar dietas saudáveis ​​e nutritivas, melhorar os meios de subsistência rurais e melhorar a resiliência das pessoas e comunidades.”

O chefe da agência acredita que é preciso “usar a biodiversidade de maneira sustentável” para que se possa “responder melhor aos crescentes desafios das mudanças climáticas e produzir alimentos de uma maneira que não prejudique o meio ambiente.”

Entre causas da perda da biodiversidade citadas pela maior parte dos países do estudo estão mudanças no uso e gerenciamento da terra e da água, seguido por poluição, superexploração e colheitas em excesso, mudança climática e crescimento populacional e urbanização.

Em Puntland, na Somália, não chove há três anos, by Pnud Somalia/Said Isse

Desastres Naturais

Nos últimos 10 anos, os desastres naturais também tiveram um efeito significante na biodiversidade para alimentação e agricultura. Trinte e dois países, por exemplo, mencionaram, ter tido dificuldades com secas e ondas de calor, entre eles estão Angola, Argentina, Nicarágua e Peru.

Angola também mencionou dificuldades causadas por enchentes e incêndios florestais.

O relatório também destaca o interesse crescente em práticas e abordagens que respeitam a biodiversidade. Entre os 91 países, 8% indicaram o uso de uma ou mais práticas como a agricultura orgânica, gerenciamento de pestes integrado, agricultura de conservação, manejo sustentável do solo, agroecologia, manejo florestal sustentável, práticas de diversificação na aquicultura, abordagem ecossistêmica para a pesca e restauração de ecossistemas.

Iniciativas

Para a FAO, ao mesmo tempo que estas iniciativas são bem vistas, é preciso fazer mais para travar a perda da biodiversidade para a alimentação e a agricultura. A maioria dos países implementou estruturas legais, políticas e institucionais para o uso sustentável e a conservação da biodiversidade, mas estas são muitas vezes inadequadas ou insuficientes.

O relatório pede que governos e a comunidade internacional façam mais para fortalecer estruturas favoráveis, criar incentivos e medidas de distribuição de benefícios, promover iniciativas pró-biodiversidade e abordar os principais impulsionadores da perda de biodiversidade.

Os consumidores também podem fazer a sua parte, optando por produtos cultivados de forma sustentável, comprando de feiras de agricultores ou boicotando alimentos vistos como insustentáveis. Em vários países, “cidadãos cientistas” têm um papel importantes no monitoramento da biodiversidade para alimentos e agricultura.