Governo prepara combate contra o CAOS

O negócio de extracção e de venda de areia em terra, já destruiu grande parte dos arredores do aeroporto internacional de São Tomé, e de outras localidades costeiras da ilha de São Tomé.

O bairro Saton vizinho do aeroporto de São Tomé e encravado entre as comunidades das Praias Lagarto e Nazaré, está em vias de desaparecimento. O garimpo de areia criou crateras de grande profundidade. Edifícios estão a ruir, vias de acesso estão cortadas. Tudo por causa do avanço do garimpo de areia. «A areia em terra é extraída de forma anárquica e violenta, pondo em risco edifícios, estradas, e cidadãos. Buracos de de acumulação de água ameaçam a saúde pública», denunciou o Ministro das infraestruturas e recursos naturais, Osvaldo Abreu.

O Ministro que se reuniu com os responsáveis da direcção dos recursos naturais, constatou que os serviços competentes do Estado deixaram de ter poder para conter a FORÇA do caos que se enraizou na zona de Saton e outras localidades costeiras da ilha de São Tomé.

A autoridade do Estado deixou de existir. «Temos depositado na Assembleia Nacional a Lei de Inertes que ainda não foi aprovada. Vamos junto a Assembleia Nacional, trabalhar para que esta lei seja aprovada o mais rapidamente possível, e publicada e assim o governo ter o instrumento legal para agir», afirmou o ministro.

Mesmo antes da lei de inertes ser aprovada pela Assembleia Nacional, o Ministro Osvaldo Abreu, prometeu agir, porque o CAOS instalado no país pelo negócio de extracção e venda de areia na terra, ameaça a sobrevivência do próprio Estado. «O exemplo de Saton não é para continuar. A autoridade do Estado deve – se fazer sentir. Vamos intervir», frisou.

Uma intervenção que segundo o Ministro visa proteger o futuro. «Entendemos que existem necessidades que fazem com que algumas pessoas ajam de forma menos boa. Mas, não podemos por em risco a sustentabilidade de todos os são-tomenses, brigando com a natureza e o meio ambiente, brigando com os inertes, com tudo que pertence a todos», acrescentou, Osvaldo Abreu.

Por outro lado, o Ministro chamou a atenção do país, para outros fenómenos que comprovam o crescimento do Reino do CAOS em São Tomé e Príncipe. Terrenos privados e espaços públicos são invadidos para construção civil. «Construção anárquica fazendo valer a força física e económica. Deixo este aviso, o Estado vai agir para por cobro a isto. Usurpação de terrenos, bloqueios de vias de acesso, uma série de situações anómalas que vamos por cobro…», concluiu o Ministro das infra-estruturas e recursos naturais.

Note-se que o anterior governo, o XVI, também anunciou em 2017 combate cerrado contra a extracção ilegal de areia nas terras das comunidades de Praia Lagarto e Praia Nazaré nos arredores do aeroporto internacional. O anterior governo chegou mesmo a avançar com uma intervenção militar, para por fim ao crescente garimpo de areia naquela região.

A verdade é que antes do final de 2018, para além das comunidades das Praias Lagarto e Nazaré, a área de garimpo de areia, estendeu-se para o bairro Saton, e está em franca expansão seguindo em direcção ao distrito de Lobata.

Os garimpeiros de areia, alegadamente estimulados por gentes com poder financeiro no país, venceram o braço de ferro com o anterior governo. A autoridade do Estado caiu diante do Garimpo. Agora é a vez do XVII governo constitucional, provar se pode ou não, resgatar a autoridade de Estado perdida.

Abel Veiga