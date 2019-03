“As Nações Unidas estão convosco”, diz Guterres em português a moçambicanos

Esta segunda-feira, o secretário-geral das Nações Unidas enviou uma mensagem, em português, para Moçambique.

António Guterres lembra as “centenas e centenas” de vítimas, mostrando solidariedade com o povo e governo moçambicano e enviando condolências às famílias das vítimas.

O chefe da ONU também apela a uma “ajuda maciça” a Moçambique, para que o país “possa recuperar o mais depressa possível desta imensa tragédia.”

Leia aqui a mensagem completa de António Guterres:

“Face à imensa tragédia que assolou Moçambique, eu quero exprimir a minha total solidariedade ao povo moçambicano e ao seu governo e, ao mesmo tempo, as minhas sinceras condolências às famílias de centenas e centenas de moçambicanas e moçambicanos que morreram. Não sabemos ainda o número certo.

Ao mesmo tempo, exprimir a todos os que perderam membros da sua família ou perderam a sua casa, que viram as escolas onde os seus filhos estudavam destruídas, as estradas que percorriam desaparecer, que não mais têm a possibilidade de colher aquilo que semearam.

A todos quero dizer que as Nações Unidas estão convosco, que os trabalhadores das agências das Nações Unidas, no plano humanitário, no plano do desenvolvimento, desde a primeira hora, procuram fazer o seu melhor para ajudar o povo moçambicano a sair desta crise enorme e a recomeçar o seu caminho de desenvolvimento.

Vai ser duro, vai levar tempo, vai exigir uma mobilização muito grande de todos os esforços, nacionais e internacionais. Mas nós nas Nações Unidas estamos convosco e estamos, ao mesmo tempo, a apelar à comunidade internacional para uma ajuda maciça a Moçambique, para que Moçambique possa recuperar o mais depressa possível desta imensa tragédia.”