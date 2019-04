PR e PM recebidos pelo povo do Príncipe em luto

O Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus e o Presidente da República Evaristo Carvalho, chegaram esta manhã a ilha do Príncipe. No aeroporto de Santo António foram recebidos por uma manifestação silenciosa do povo da ilha do Príncipe. Uma manifestação de luto, que suplica por medidas do poder central, para por fim de uma vez por todas, as sucessivas mortes dos cidadãos nacionais durante a travessia marítima entre as duas ilhas.

Abel Veiga