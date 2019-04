“Operação Furação” na ENAPORT : Quadros Técnicos estão frustrados

Um grupo de quadros técnicos da Empresa Nacional de Administração dos Portos, chamou o Téla Nón, para revelar os efeitos da “Operação Furação”, lançada pelo novo director geral Manuel Diogo.

Segundo os quadros técnicos, “Operação Furação”, é o nome que o Director Geral Manuel Diogo, baptizou a Ordem de Serviço número 13 que segundo os técnicos foi afixada na vitrina da empresa.

veja a carta que os técnicos enviaram ao Ministro de Tutela assim como a ordem de serviço número 13. – carta ao ministro e Ordem de Serviço número 13(Furacão).

Na execução da Operação Furação, Manuel Diogo, decidiu atacar os bolsos e consequentemente a barriga das famílias de um grupo de quadros técnicos da ENAPORT. «Ele impôs a suspensão de subsídios, para apenas os quadros técnicos que desempenharam funções de chefia na anterior direcção», denunciou Osvaldino Espírito Santo(na foto).

Enquanto porta voz do grupo de quadros técnicos, alvos da “Operação Furacão” Osvaldino Espírito Santo(na foto), explicou que se o objectivo da operação fosse para conter as despesas na empresa, deveria abranger todos os quadros, incluindo a direcção geral que beneficia de subsídios milionários. «Deveria fazer os cortes de subsídios começando por ele, e abrangendo os demais funcionários. Mesmo assim, os cortes deveriam ser paulatinos, por exemplo na ordem dos 30%, e não em 100%», precisou.

A justificação do Director Geral Manuel Diogo, de que a Operação Furação, visa sanear as finanças da ENAPORT, não convence os quadros técnicos.

Tudo porque segundo eles, a situação da empresa, sendo precária, o primeiro funcionário que deveria repor dinheiro, para evitar o colapso da ENAPORT, é o próprio Manuel Diogo. «De acordo com o relatório de auditoria do Tribunal de Contas, realizada a gestão do Manuel Diogo, no período de 2013 a 2014, ele deveria devolver à ENAPORT o valor de mil milhão e 600 milhões de dobras(cerca de 70 mil euros) que ele escoou da empresa. Não devolveu este valor até a presente data», pontuou o porta voz do grupo de técnicos da ENAPORT.

Manuel Diogo que regressou a direcção da ENAPORT, pelas mão do novo Governo nascido em Dezembro de 2018, é acusado de prática de « injustiça, abuso de poder, ódio e vingança».

Manifestam-se frustrados, porque em consequência do corte a 100% dos subsídios já não conseguem pagar os créditos que contraíram junto aos bancos comerciais. Dizem que muitos tem filhos a estudar no estrangeiro, e já não conseguem pagar ou contribuir no pagamento das bolsas.

Enquanto isso «não há diminuição dos salários dos directores. Têm 3 mil euros de salários e emolumentos que elevam o rendimento mensal do Director Geral para 5 mil euros», afirmou Osvaldino Espírito Santo.

Para além de 2 mil dobras em recargas para telemóvel, que o Director Geral beneficia, os técnicos denunciam também que no quadro das suas regalias, Manuel Diogo recebe 200 litros de gasóleo por mês na ENAPORT.

Por tudo isso, exigem a demissão do Director Geral, e pedem a intervenção do Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus, que na sua política tem defendido a inclusão de todos os são-tomenses.

No entanto os quadros técnicos da ENAPORT alertam o Primeiro Ministro, e o país para um perigo. É que segundo os técnicos, o Director Geral, já avisou que se o demitirem do cargo, o XVII Governo Constitucional, cairá junto com ele. «Ele já disse publicamente que se ele sair, ele retirará o deputado que o partido dele tem na coligação governamental», precisou Osvaldino Espírito Santo.

O actual governo é suportado por uma maioria frágil de 28 deputados. A UDD partido que Manuel Diogo dirigiu nos últimos anos, tem 1 deputado na Assembleia Nacional. Basta um deputado vacilar para a nova maioria, passar a ser minoria.

Abel Veiga