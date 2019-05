Empresa Ridux de Melo Xavier confirma que a Rosema é novamente sua

Num comunicado distribuído a imprensa, a Ridux-Grupo Melo Xavier, diz que « por decisão do meritíssimo Juiz de Lembá, foram devolvidos a Sociedade Ridux LDA, os bens que através de uma sentença do anterior Juiz da Região de Lembá, tinha sido arrestados e entregues de novo aos antigos detentores os irmãos Monteiro».

O documento assinado por Manuel Martins Quaresma na qualidade de representante da Ridux em São Tomé e Príncipe, explica que a decisão do Juiz José Carlos Barreiros, é justificada com « a falta de pagamento dos preparos iniciais dos processos que foram introduzidos pelos irmãos Monteiros. O Juiz de Lembá ordenou a extinção desses processos, ordenando de seguida a devolução dos bens a Ridux LDA, cujo sócio maioritário é o senhor Melo Xavier».

Note-se que exactamente há um ano, 10 de Maio de 2018, o ex-Juiz António Bonfim Gentil Dias, do Tribunal de Lembá, decidiu com base numa providência cautelar submetida pela advogada Celiza de Deus Lima, devolver a Cervejeira Rosema aos Irmãos Monteiros.

Na altura a Rosema, tinha sido restituída ao empresário Angolano Melo Xavier, por um acórdão do Supremo Tribunal de Justiça emitido em Abril de 2018.

O então Juiz Bonfim de Lembá, pôs em causa a decisão do Supremo Tribunal de Justiça, e com base na providência cautelar da advogada dos irmãos Monteiros, fez sair a Rosema mais uma vez das mãos do grupo privado angolano.

No início deste ano, e após a recolocação dos Juízes Conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça que tinham sido exonerados pela anterior maioria parlamentar da ADI, por causa do acórdão que devolveu Rosema ao grupo Melo Xavier, o Juiz Bonfim conheceu o seu fim no Tribunal de Lembá. Foi suspenso e afastado dos Tribunais.

José Carlos Barreiros, foi o substituto indicado pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial. Ontem, o novo Juiz do Tribunal de Lembá, deitou por terra os alicerces da providência cautelar da advogada Celiza Deus Lima, e a Rosema regressou para o seu dono, conforme tinha decidido o Supremo Tribunal de Justiça em Abril de 2018.

Abel Veiga