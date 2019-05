Juiz ordenou prisão preventiva para 3 tripulantes do Amfitrit

Após audição de 10 arguidos acusados pelo Ministério Público pela prática do crime de homicídio involuntário, o Juiz de Instrução, ordenou na noite de quinta – feira que o comandante, o vice-comandante e o responsável comercial do naufragado navio Amfitrit, fossem conduzidos a cadeia central em regime de prisão preventiva.

Outros 7 arguidos, incluindo os membros de direcção do Instituto Marítimo e Portuário(IMAP), foram postos em liberdade sob termo de identidade e de residência.

Os 10 arguidos são responsabilizados pelo Ministério Público pelo naufrágio, no dia 25 de Abril último do navio Amfitrit. O acidente ocorrido próximo da ilha do Príncipe, matou 8 pessoas, sendo 4 crianças e 4 adultos. Outras 9 pessoas são dadas como desaparecidas.

Abel Veiga