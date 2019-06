Prémio PNUD Ambiente foi para a Fundação Príncipe

Criado em 2019, o prémio PNUD tem por objetivo promover a consciência e as boas práticas ambientais em São Tomé e Príncipe para um desenvolvimento sustentável. Para isso puderam concorrer ao prémio, indivíduos, empreendedores, ONGs, associações e/ou organizações.

A entrega do prémio aconteceu no dia 12 de junho na sala de conferência das Nações Unidas, numa cerimónia realizada com a presença dos diversos concorrentes a este prémio, de representantes da Direção-geral do Ambiente e instituições ligadas ao sector.

A Fundação Príncipe é a vencedora da primeira edição do Prémio PNUD Ambiente. É uma ONG de conservação da natureza a trabalhar desde 2015 na Ilha do Príncipe. Neste momento a Fundação tem mais de 10 pequenos projetos em curso, na conservação marinha, na conservação terrestre, e na promoção de oportunidades económicas e sociais das comunidades locais.

Foram também atribuídas menções honrosas a Santa Casa da Misericórdia – Central de Processamento de Resíduos e ao Praia Inhame Ecolodge. Ambas iniciativas locais, destacam-se por promover a valorização de resíduos sólidos e as energias renováveis, respetivamente.

A organização deste Prémio resulta de uma parceria muito frutífera com a CST – Companhia Santomente de Telecomunicações que constitui em si uma oportunidade de criação de sinergias entre o PNUD e o setor privado.

O Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento, PNUD, é um dos principais parceiros do país no domínio ambiental. A proteção do meio ambiente precisa de uma consciência coletiva nacional. Desde o mais pequeno até o maior, homens, mulheres, jovens e crianças devem apropriar-se da defesa do meio ambiente e compreender como esta defesa é fundamental para a nossa sobrevivência como espécie, como povo, como país, como comunidade, como família e como indivíduo.

