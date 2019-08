PR rezou na inauguração do edifício mais caro do país

Foi inaugurado esta segunda – feira, o edifício mais caro, construído com os fundos públicos, ou seja, com o dinheiro de todos os contribuintes de São Tomé e Príncipe.

Trata-se do novo edifício do Banco Central que custou mais de 17 milhões de euros. O Presidente da República Evaristo Carvalho, teve uma intervenção singular no acto de inauguração. Não discursou. Optou por um improviso em forma de reza. O Chefe de Estado preferiu citar as palavras do Bispo da Diocese de São Tomé, quando benzia o novo edifício do Banco central.

«Gostaria simplesmente de repetir aquilo que o Bispo da Diocese Dom Manuel António fez quando iniciamos……Que Deus abençoe este edifício, e a todos que nela se dispõe a trabalhar, ao serviço do país, São Tomé e Príncipe, e do povo de São Tomé e Príncipe. Muito Obrigado e declaro encerrada a nossa sessão», declarou o Presidente da República.

O novo edifício do Banco Central de São Tomé e Príncipe, foi inaugurado no dia em que a instituição celebra 27 anos sobre a sua constituição.

A construção do novo edifício do Banco Central, e sobretudo o valor envolvido, mais de 17 milhões de euros, valor que corresponde a quase 20% do orçamento geral do Estado são-tomense, gerou controvérsia política no país. Motivou também processos judiciais com base numa auditoria realizada à instituição.

Américo Barros, governador do Banco Central, fez questão de denunciar o caso na cerimónia de inauguração do novo edifício. «Este edifício custou ao Estado são-tomense e ao Banco Central, os olhos da cara. O que é de facto deplorável face a pobreza a que o país se viu relegado nos últimos tempos», pontuou o Governador do Banco Central.

Mesmo assim, o momento é de mudança, e o governador anunciou a inauguração de uma nova era sob o slogan “rumo à modernização”. «A inauguração deste edifício parece-nos ajustada a este propósito», acrescentou Américo Barros.

O Banco Central, diz que nesta nova era «rumo à modernização», uma das principais prioridades é dar resposta ao desafio lançado pelo Governo, no sentido de relançar o crescimento económico robusto.

Um desafio, que se assenta na transformação do país, numa placa de prestação de serviços de excelência, onde o turismo de qualidade assume destaque. «O banco central não se manterá alheio a este desafio», declarou.

O sistema financeiro nacional e a banca devem ser modernizados. «O banco central irá modernizar o sistema de pagamentos automáticos, da rede dobra 24, para introduzir o cartão de crédito com vista a sua internacionalização», sublinhou o governador.

Infraestruturas tecnológicas deverão dominar o sistema financeiro nacional. Banco Central pretende dinamizar o sistema financeiro, para galvanizar a economia, e satisfazer o sector do turismo. «Não há turismo de qualidade sem um serviço financeiro de qualidade. Com efeito os serviços turísticos são muito exigentes quanto aos serviços financeiros», reforçou.

Novo edifício do Banco Central custou caro ao país, mas a administração acredita que a infra-estrutura vai impulsionar um futuro rentável para o sistema financeiro e a economia nacional.

Abel Veiga