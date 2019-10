Penúria de combustíveis em STP

Tarde e noite de terça – feira, 8 de Outubro, foi de muita luta dos são-tomenses em busca de combustíveis, principalmente a gasolina. A luta continua nesta quarta feira. O país se confronta com mais uma rotura no stock de combustíveis.

Desde Setembro último que o Governo vem anunciando que a petrolífera angolana Sonangol, reduziu para apenas 1/3 a quantidade de combustíveis que fornece ao país.

O Téla Nón apurou que nos últimos tempos, o Governo de Jorge Bom Jesus, tem recorrido a um fornecedor nigeriano. Em concertação com a ENCO, empresa de capital angolano, o fornecedor nigeriano abastece os reservatórios da ENCO na cidade de Neves, e o mais importante segundo fonte governamental, é que o pagamento ao fornecedor nigeriano, é feito em dobras, a moeda nacional.

Um negócio aparentemente lucrativo para o Governo santomense, que vê assim resolvido o quebra cabeças, de ter que cambiar a dobra pelo euro ou pelo dólar, para depois pagar o fornecimento de combustíveis. As reservas cambiais do país estão também praticamente nulas.

No entanto o negócio com o fornecedor nigeriano, está a provocar algumas interrogações nos círculos financeiros do país. Analistas temem que daqui a algum tempo, o tal novo fornecedor nigeriano de combustíveis ao país, venha a ter na sua posse mais dobras do que o próprio sistema financeiro nacional. Tornando-se assim no dono e senhor da moeda nacional, a dobra, e consequentemente de todo o resto.

.O Governo de Jorge Bom Jesus, parece estar numa encruzilhada. O povo está novamente na rua em bichas intermináveis, na luta por um litro de combustível.

Abel Veiga