Atenção : Diálogo Nacional para promover financiamentos para combater a Sida, Tuberculose e o Paludismo

COMUNICADO

O Conselho de Administração do Fundo Global disponibilizou para São Tomé e Príncipe para o período de 2021 a 2023 um fundo no valor de €11,695,646 para combate ao VIH/SIDA, Tuberculose, Paludismo.

Para solicitação do referido fundo, torna-se necessário a elaboração de uma proposta com base no Plano Estratégico do Pais que reflita os interesses da sociedade civil população chave, pessoas que vivem com a doença, líderes comunitários, sector público e privado, parceiros de desenvolvimento, confissões religiosas e a população em geral.

Sendo o Diálogo Nacional, um dos critérios de ilegibilidade do Fundo Global para recolha de contribuição, o Conselho de Coordenação Multissectorial e o Ministério da Saúde irão iniciar um ciclo de diálogo com a população, com o seguinte calendário.

06-03-2020 – SEXTA FEIRA LOCAL

15:00 População Chave – DETIDOS CADEIA CENTRAL

09-03-2020 – SEGUNDA FEIRA

09:00 DISTRITO DE MÉ-ZOCHI CÂMARA DE MÉZOCHI

15:00 DISTRITO DE ÁGUA GRANDE CÂMARA DE ÁGUA GRANDE

15:30

População Chave – HSH INPG

16:00

Pessoas Vivendo com a Doença –

CNE

.10-03-2020 – TERÇA – FEIRA LOCAL

10:00 DISTRITO LEMBÁ CÂMARA DE LEMBA

10:00 DISTRITO DE CANTAGALO CÂMARA DE CANTAGALO

15:00

População Chave – Profissionais do Sexo

INPG

15:00 Representações da Sociedade Civil – Confeções Religiosas, Sector Privado CNE

.11-03-2020 – QUARTA – FEIRA LOCAL

10:00 DISTRITO DE LOBATA CÂMARA DE LOBATA

10:00 DISTRITO DE CAUÉ CÂMARA DE CAUÉ

13-03-2020 LOCAL

15:00 REGIÃO AUTONOMA DO PRÍNCIPE RAP

