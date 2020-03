Covid-19 : Testes feitos a 25 suspeitos deram negativo

Testes mandados realizar pelo Governo de São Tomé e Príncipe, no Instituto Ricardo Jorge de Portugal, reforçaram a a informação transmitida há mais de 2 semanas, de que o arquipélago de 1001 quilómetros quadrados, e habitado por perto de 200 mil pessoas, ainda não foi tocado pela pandemia – Covid-19.

Segundo o Ministro da Saúde Edgar Neves, na última quinta feira «fizemos seguir um conjunto de colheitas para o Instituto Ricardo Jorge, cujos resultados já recebemos e todos os exames tiveram resultado negativo» afirmou o ministro da saúde.

No total foram 25 amostras enviadas ao Instituto de Virologia de Portugal. Amostras recolhidas no grupo de mais de 100 pessoas que se encontram em quarentena em 4 pontos da cidade de São Tomé.

As pessoas em quarentena obrigatória desde o passado dia 21 de Março, são passageiros dos últimos voos que chegaram a São Tomé, antes da interdição pelo Governo do Espaço aéreo nacional.

A maioria cerca de 110, chegou a São Tomé oriundo de Portugal, e foi confinada nas instalações do hotel Miramar.

Outros cerca de duas dezenas de mulheres desportistas que chegaram ao país no mesmo fim de semana, após participação numa competição africana, foram encaminhados para quarentena nas instalações do centro de estágios de futebol.

As instalações de CATAP perto da vila de Batepá receberam outra parte de passageiros, e um hotel privado também acolheu outra parte.

Mas, o resultado negativo dos testes, não tranquiliza o sistema nacional de saúde. O Ministro da Saúde, defende o reforço das medidas preventivas, e a aquisição de meios de diagnósticos para aumentar a cobertura nacional.

«Vamos manter as pessoas ainda em quarentena. Tudo está sendo feito, para obtermos mais kits que nos permitem rastrear todos os que estão em quarentena e irmos também para o terreno rastrear as pessoas, sobretudo as que estiveram em contacto com pessoas oriundas de zonas de risco», assegurou o ministro da saúde.

Abel Veiga