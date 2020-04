Agricultor Abel, dá apoio alimentar ao hospital Central Ayres de Menezes

Na luta contra a Covid-19 em São Tomé e Príncipe, Abel Bom Jesus(à esquerda na foto), jovem agricultor na localidade de Mesquita, levou ajuda alimentar ao hospital Central Ayres de Menezes.

A terra fértil da localidade de Mesquita, devidamente picada e remexida pelas enxadas de Abel Bom Jesus, produz hortaliças e frutos tropicais de boa qualidade.

Pelo menos 500 quilos de produtos diversos, destacando-se ananás, pimentão, couve, beringela, mamão etc etc, reforçaram a dispensa do Hospital Central Ayres de Menezes.

Abel Bom Jesus, disse ao Téla Nón que o hospital central atende toda a população de São Tomé e Príncipe. «Por isso a nossa ajuda acaba por atender gentes de todo o país», afirmou.

Numa altura em que o principal hospital do país, começou a receber os primeiros casos do novo coronavirus, o agricultor considera que a produção do seu campo, poderá «contribuir para o reforço da alimentação dos doentes internados e também aumentar a imunidade dos mesmos», frisou.

Com 37 anos de idade, e 25 dedicados ao trabalho agrícola, Abel Bom Jesus, disse ao Téla Nón que a Cadeia Central, única penitenciária do Estado santomense, é o próximo alvo da sua campanha de solidariedade alimentar. Esta sexta feira vai ofertar uma grande quantidade de hortaliças e frutas ao estabelecimento prisional.

Abel Veiga