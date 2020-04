Covid-19 impõe a requalificação da zona histórica da cidade de São Tomé com 485 anos

A crise do novo coronavírus, alterou o cenário da cidade de São Tomé. A cidade que celebrou 485 anos no dia 22 de Abril, viu a sua zona histórica ser esvaziada e encerrada nesta semana.

O mercado Municipal e as ruas adjacentes no coração da cidade de São Tomé, deixaram de ser inundadas por milhares de pessoas, que realizavam todo o tipo de negócio, que produziam todo tipo de lixo no centro da cidade que completou 485 anos de idade.

A ameaça da Covid -19 provocou o encerramento do mais antigo mercado de São Tomé.

De imediato um grupo de arquitectos e de técnicos urbanísticos, assumiu o desafio lançado pelo Governo para redesenhar o futuro do mercado e da zona circundante, agora desocupados por causa da Covid-19.

Após reunião com o Ministro das Obras Públicas, Osvaldo Abreu, a equipa de técnicos nacionais considerou que a nível mundial, «há uma necessidade de dar novos usos aos antigos equipamentos, comerciais, culturais….e a nossa cidade tem vários equipamentos que precisam de uma certa requalificação…».

Meco Bragança, arquitecto e porta voz do grupo explicou que a requalificação «passa principalmente pela mudança de uso do equipamento. Por exemplo podemos pensar no mercado municipal como um outro equipamento, que não seja mercado. Pode-se pensar na ampliação no sentido vertical», precisou o arquitecto.

O Ministro das Obras Públicas, reconheceu a importância histórica do momento. «Estamos em presença de um edifício histórico, emblemático, e carregado de importância da nossa vivência enquanto país e cidade bastante antiga», afirmou.

O Governo sente que não deve agir sozinho. Tocar nas paredes do edifício do Mercado Municipal é tocar na alma de milhares de santomenses.

«Não é algo que pretendemos decidir sozinhos. É uma decisão que tem que ser abrangente, pois toca muita gente e vamos levar ao debate público. Temos conhecimento do debate que tem havido na nossa diáspora sobre o que fazer com o mercado. Haverá oportunidade para que as pessoas possam contribuir», acrescentou Osvaldo Abreu.

Na mesma semana em que a cidade de São Tomé completou 485 anos sobre a sua fundação, os arquitectos santomenses tanto no país como no estrangeiros, a pedido do Governo, uniram-se para projectar o renascimento da cidade de São Tomé, após Covid-19, que saneou todas as ruas da zona histórica da capital.

«Queremos também convidar arquitectos da diáspora tendo em conta a experiência, e a interacção que têm com outras realidades, de forma que o pacote que venha a ser apresentado tenha essa abrangência de quadros nacionais…… É nosso desígnio que este novo enquadramento do nosso mercado e da nossa cidade possa representar os anseios de todos os santomenses», concluiu o ministro das obras públicas e infra-estruturas.

Dentro de 1 mês, os arquitectos devem apresentar o projecto de requalificação da cidade.

O Governo reconhece que a pandemia da Covid-19, criou oportunidade para a cidade de São Tomé, com 485 anos, ressurgir totalmente requalificada, e com a possibilidade de recuperar o estatuto perdido, de ser a mais limpa, e a mais linda da África Central.

Abel Veiga