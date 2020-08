Covid-19 não vai comprometer a dieta alimentar na escola da Madalena

A crise financeira, e também alimentar que a Covid-19 está a provocar no mundo inteiro, não vai ter impacto sobre a dieta alimentar das mais de 800 crianças que vão frequentar a escola Albertina Matos, na Vila da Madalena, durante o ano lectivo 2020/2021.

A escola que desde Outubro de 2019, começou a colher os frutos do seu horto, por sinal o maior do país, aproveitou o período de confinamento geral da população, mais de 4 meses, para intensificar a produção alimentar.

Desde o ano lectivo passado, que o horto garante a cantina da escola tubérculos, frutos tropicais, hortaliças e outros produtos que permitem a preparação de diversos pratos típicos nacionais. Os pratos típicos de São Tomé, constituem a principal dieta alimentar na escola.

A produção alimentar para a escola da Madalena, é um trabalho de equipa, anterior ao surgimento da Covid-19 no país. A notícia do sucesso do horto, levou o Presidente da República Evaristo Carvalho, a visitar a escola. O Chefe de Estado santomense ofereceu sistemas de irrigação, e ferramentas de trabalho agrícola, que faziam muita falta ao horto escolar.

A Ministra da Educação, Julieta Isidro, também visitou a escola. As autoridades nacionais, conceberam o horto da escola da vila da Madalena como um exemplo a seguir por outros centros de ensino do país.

Mas no meio do percurso, a Covid-19 apareceu em São Tomé. A doença que paralisou o país e o mundo, trouxe mais dificuldades em termos de produção e acesso aos alimentos a nível mundial. Mas na Vila da Madalena, não vai criar dificuldades a cantina porque desde 2019 que os professores, auxiliares, alunos e a Direcção da escola Albertina Matos, arregaçaram as mangas para plantar.

“Bamu Ximiá pá nón tê kua Kumé” – Vamos Plantar para termos o que comer, é um slogan lançado pelo Governo em Maio de 2020, em pleno auge da Covid-19 no país. O executivo santomense se apercebeu na altura, que uma crise alimentar vem a caminho, como consequência dos impactos da Covid-19.

Na Vila da Madalena a dedicação ao trabalho garantiu segurança alimentar para a escola. Esta quarta feira, 5 de Agosto, técnicos do projecto de reabilitação das infra-estruturas agrícolas e segurança alimentar(PRIASA), e da ADAPA do Ministério da Agricultura visitaram o horto escolar da Vila da Madalena.

« É de realçar a importância desta horta, para os meninos. Recebemos nota positiva da equipa técnica do ministério da agricultura, e foi nos dado a garantia de mais apoios», afirmou Humbelina dos Santos, director da escola Albertina Matos.

Quando o novo ano lectivo abrir no próximo mês de Setembro, a cantina da escola Albertina Matos, vai receber hortaliças frescas, sem uso de adubos químicos. frutos frescos, e tubérculos para enriquecerem a dieta alimentar dos mais de 800 alunos que frequentam a escola.

Abel Veiga