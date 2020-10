Cidadãos pedem ao Tribunal que suspenda a decisão da AGER de acabar com o Moche da CST

Num comunicado publicado no Jornal Téla Nón no passado dia 3 de Outubro, a Autoridade Geral de Regulação(AGER), anunciou ao país que o tarifário “moche” introduzido no mercado pela empresa CST, provocou exageradamente um efeito de rede que é nocivo ao desenvolvimento de uma concorrência sã e leal no mercado de telecomunicações de São Tomé e Príncipe.

A AGER, detalha as consequências do tarifário “nocivo” para o mercado de telecomunicações, e anunciou que a partir das 23 :59 do dia 1 de Novembro próximo, tanto o tarifário “moche” da CST, como o maxibim da empresa UNITEL, passarão a ser comercializados exclusivamente para os clientes com idade compreendida entre os 12 e 25 anos. Veja o Comunicado da AGER – Comunicado-3

No entanto já no dia 15 de Outubro, um grupo de cidadãos interpôs no Tribunal uma providência cautelar a solicitar a anulação pela justiça, da decisão tomada pela Autoridade Geral de Regulação.

«Não encontrando fundamento legal e tendo em conta os interesses das pessoas que aderiram ao tarifário Moche da CST, e que dele têm tirado o máximo de proveito como ferramenta de trabalho, interpuseram junto ao Tribunal Administrativo, um recurso pedindo a suspensão da decisão da AGER, por entender que esta posição é ilegal, irresponsável, inoportuna, e põe em causa direitos já cristianizados dos cidadãos», diz o comunicado distribuído pelo grupo de cidadãos.

O grupo de cidadãos que depositou a providência cautelar nos serviços administrativos do Tribunal da Primeira Instância, acusa a AGER de desconhecer o mercado da livre concorrência, e de ser responsável pelas consequências da decisão. «Além de que pode mandar para o desemprego um elevado número de pessoas e condicionar o mercado das telecomunicações com interesses outros», refere a nota do grupo de cidadãos.

Admilton Texeira, é um dos subscritores da providência cautelar. Em declarações ao Téla Nón, disse que a providência cautelar apresenta 58 pontos, que provam a ilegalidade cometida pela AGER. «Acredito que a justiça será feita. Defendemos ai 58 pontos, e com fundamentos legais», confirmou.

O grupo de cidadãos diz que aguarda pelo pronunciamento do Tribunal da Primeira Instância.

Abel Veiga