PACED apresenta votos de pesar à família do Juiz Bernardino Araújo

PACED – Projeto de Apoio à Consolidação do Estado de Direito nos PALOP e Timor-Leste «presta sentida homenagem ao Dr. Bernardino Araújo e apresenta os seus votos de pesar à família enlutada, a todos os funcionários do Tribunal de Contas e às autoridades da República Democrática de São Tomé e Príncipe», lê-se na nota enviada ao Téla Nón.

Na nota o PCED, informa que por causa do luto nacional em homenagem ao malogrado Presidente do Tribunal de Contas de São Tomé e Príncipe, as suas actividades agendadas para o dia 6 de Novembro, acabaram por ser suspensas.

«Em aditamento ao nosso Comunicado de Imprensa remetido a 3 de novembro de 2020, vimos por este meio informar que, devido ao luto nacional decretado pelas autoridades da República Democrática de São Tomé e Príncipe, em virtude do falecimento do Juiz Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas, Dr. Bernardino Araújo, foram canceladas todas as atividades de carácter oficial, designadamente, a cerimónia de inauguração do laboratório da Polícia Judiciária e de entrega dos certificados de formação, agendada para hoje, 6 de novembro de 2020, e que será recalendarizada».

