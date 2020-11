Paulo Jorge Afonso do Rosário, denuncia o que considera ser ” Corrupção no Ministério da Saúde”. O cidadão santomense que participou num concurso público aberto pelo Ministério da Saúde, apresenta no jornal Téla Nón, o teor da carta de impugnação do processo de recrutamento dos postos da célula de gestão de subvenções internacionais do Ministério da Saúde.

Na carta de impugnação subscrita por cerca de 10 outros concorrentes, todos reconhecem o papel que a “Célula de Gestão de Subvenções Internacionais”, alvo do concurso público, vai jogar no combate e eliminação das três grandes doenças que afligem o país, nomeadamente a SIDA, o Paludismo, e a Tuberculose.

Na denúncia de Corrupção no Ministério da Saúde, os subscritores da carta de impugnação, juntam vários documentos que consideram ser provas do compadrio e corrupção, na selecção de candidatos para a Célula de Gestão de Subvenções Internacionais.

Para o leitor compreender a denúncia feita, deve consultar a carta de impugnação do concurso, e os demais documentos de prova publicados em baixo :

1 – 5_Carta de Impugnação_Imp

2 – 3_Membros do Júri_Imp (3)

3 – 4_Resultado do Concurso_Imp