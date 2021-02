Greve dos professores e educadores paralisou o sector da educação

O sindicato dos professores e educadores de São Tomé e Príncipe(SINPRESTEP), através do seu Presidente Gastão Ferreira, confirmou para a imprensa a paralisação a partir de terça-feira, 2 de Fevereiro, de todas as actividades lectivas.

Segundo o líder sindical, as negociações com o Governo permitiram a definição de uma grelha salarial para a classe docente, com o salário de base fixado em 6 mil dobras, cerca de 240 euros.

«Já tínhamos apresentado uma grelha salarial com o salário de base de 6 mil dobras incluindo todos os subsídios. Reconhecendo a situação que o mundo atravessa actualmente e que o país atravessa, nós subscrevemos a referida grelha», precisou Gastão Ferreira.

O chefe do SINPRESTEP, disse que de repente tudo mudou. «Para o nosso espanto apresentaram-nos uma outra grelha salarial, com valor mais baixo…», pontuou.

Por isso, segundo o líder sindical a greve foi desencadeada. Por sua vez, o ministério da educação diz que a greve é ilegal, tendo em conta que «as negociações não tinham sido esgotadas».

O SINPRESTEP, diz que continua disponível para negociar, mas garante que a greve que começou esta terça feira, no sector da educação é por tempo indeterminado.

Abel Veiga