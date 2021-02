Pandemia da Covid-19 forçou a suspensão da greve no sector da educação

A greve desencadeada na última terça feira, pelo sindicato dos professores e educadores de São Tomé e Príncipe, foi levantada na quarta-feira, mesmo sendo 3 de Fevereiro, feriado nacional.

Desde as primeiras horas desta quinta-feira que os professores, educadores e milhares de crianças regressaram as escolas.

Gastão Ferreira(na foto), líder do sindicato dos professores e educadores, anunciou o fim da greve e apontou a pandemia da Covid-19, como sendo a principal causa do entendimento alcançado com o Ministério da Educação e Formação Superior.

«O que nos levou ao entendimento com o Governo é a questão da Pandemia. Se não fosse a questão da Pandemia, possivelmente as coisas não teriam o desfecho que tiveram…», precisou o líder sindical.

Com a Pandemia no centro das atenções, o sindicado explica que as negociações com os Ministros da Educação e Formação Superior e das Finanças, permitiram a identificação de algumas alternativas.

«Achamos por bem suspender a nossa greve, por vários motivos, e convictos de que a nossa luta não termina por cá», reforçou Gastão Ferreira.

Sindicato dos Professores e Educadores de São Tomé e Príncipe, suspende a greve mas mantém o slogan, «a luta continua».

Abel Veiga