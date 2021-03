CKADO justifica despedimento massivo em São Tomé com crise financeira

A administração do super mercado CKADO, justificou o despedimento de 23 trabalhadores como sendo consequência « da situação da Covid-19, tanto aqui como na nossa sede no Gabão», afirmou António Serra director geral do CKADO.

Segundo o director geral, na sede do grupo CKADO em Libreville Gabão, várias lojas foram fechadas em consequência da crise de rendimentos provocada pela Covid-19.

A Administração da empresa explicou que as negociações com os trabalhadores a serem despedidos iniciaram há mais de 60 dias.

António Serra acrescentou que as negociações com os trabalhadores foi mediada pelo Director da Inspecção do Trabalho.

« Mas as pessoas vão ser indemnizadas com base na lei. Todos os trâmites legais estão a ser cumpridos», assegurou o Director Geral do CKADO.

No entanto a ONTSTEP-Central Sindical, em representação dos trabalhadores despedidos, discorda e garante que a administração do CKADO agiu à margem das leis.

Abel Veiga