Supremo Tribunal anulou concurso público do Banco Central de STP

O Supremo Tribunal de Justiça, deu provimento à Providência Cautelar para Suspensão de eficácia, com decretamento provisório imediato do ato administrativo definitivo e executório, praticado pelo Conselho de Administração do Banco Central, (DELIBERAÇÃO), que homologou o resultado do júri do concurso público n.” 112020, realizado pelo Banco Central de São Tomé e Príncipe, para o recrutamento e seleção de 16 técnicos superiores em diversas áreas, existentes nessa instituição.

Assim, a providência cautelar foi julgada procedente e foi suspensa a eficácia de todos os actos subsequentes no âmbito do referido concurso.

O leitor tem acesso a sentença número 13 do Supremo Tribunal de Justiça com data de 23 de Abril. – SENTENÇA N.º 13-2021