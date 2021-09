São Tomé e Príncipe participa em estágio promovido pela BERC-LUSO

Uma equipa multidisciplinar de profissionais do Ministério da Saúde, estão a participar no estágio intensivo sobre requisitos éticos da investigação biomédica e ensaios clínicos, suportado pelo projeto Berc-Luso.

Este estágio, a decorrer em Lisboa, de 12 a 18 de Setembro, do presente ano, tem por objetivo, dar continuidade aos trabalhos que têm sido desenvolvidos no âmbito do projeto Berc-Luso, desde Junho de 2019, onde se pretende capacitar os profissionais de saúde dos diferentes países da CPLP, sobre o processo para a criação e implementação sustentável de uma Autoridade Reguladora de Farmácia, Medicamentos e Dispositivos Médicos, bem como a elaboração e implementação da Comissão Nacional de Ética, alicerçadas em diplomas legislativos competentes e devidamente aprovados.

O sucesso deste projeto, irá dotar São Tomé e Príncipe, de meios adequados para regulamentar, receber, avaliar e monitorizar, os estudos de investigação e ensaios clínicos, permitindo ao Ministério da Saúde posicionar-se na era da investigação científica, num contínuo e importante contributo para a ciência que é desenvolvida ao nível nacional.

O BREC- Luso é um projecto que faz parte do programa EDCTP2 , que é uma parceria para Ensaios Clínicos da Europa e Países em Desenvolvimento (EDCTP) é uma parceria entre instituições mandatadas por governos nacionais na Europa e na África Subsaariana, e apoiada pela União Europeia. que tem o apoio da União Europeia e da Fundação Calouste Gulbenkian.

A equipa do Ministério da Saúde, presente neste estágio é composta pela, Dr.ª Isaulina Barreto, Drª Adionilde Aguiar, Drª. Semô E. Santo, Drª Vânia Castro e o Dr. Jeryson Costa.

FONTE : BERC – LUSO