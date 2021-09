COVID-19 : STP com 614 doentes activos e a variante Delta em alta

Os sinais da terceira vaga da Covid-19 em São Tomé e Príncipe começaram a ser notados no mês de Julho, mas atingiu o “ponto alto de de vaga” no mês de Agosto. Explicação dada à imprensa pela equipa de especialistas santomeses, com destaque para a infecciologista Eula Carvalho.

Num espaço de tempo de 30 dias, o país registou vários recordes de casos da Covid-19, acima de 60 infecções diárias. Nas primeiras e segundas vagas, o número de infecções diárias raras vezes ultrapassava os 15 casos.

Até o último sábado, 25 de Setembro, o boletim informativo da Covid-19 emitido pelo Ministério da Saúde, indicava o registo de 614 doentes activos em São Tomé e Príncipe, e sob vigilância médica. Deste total, 12 doentes estavam internados no hospital.

Rosa Rodrigues, médica especialista em saúde pública garantiu que a variante Delta da Covid-19, domina a terceira vaga em São Tomé e Príncipe. «Nesta fase da pandemia e com aumento dos casos, a variante que temos detectado é a Delta tanto em pacientes internados como também nas comunidades».

Também a infecciologista Eula Carvalho não tem dúvidas. «a variante Delta é que está basicamente a circular no seio da população…».

Em 30 dias, a terceira vaga com a Variante Delta em circulação já matou cerca de 10 pessoas. O número de mortos disparou e até 25 de Setembro registava-se um acumulado de 49 óbitos.

As autoridades sanitárias reforçaram a campanha de vacinação para conter a pandemia. O apoio da iniciativa COVAX à São Tomé e Príncipe ficou bloqueado após a entrega das primeiras 24 mil doses em Março passado.

O apoio bilateral tem sido a tábua de salvação para a campanha de vacinação. Portugal ofertou à São Tomé e Príncipe dois lotes de vacinas Astrazeneca. O primeiro lote de 12 mil doses, foi seguido pelo segundo lote de 37 mil doses.

A República Popular da China, é outro parceiro bilateral que veio em socorro do processo de vacinação santomense. Na segunda semana de Setembro, a embaixada da China em São Tomé e Príncipe entregou ao Governo um lote de 100 mil doses de vacinas, produzidas pela Sinopharm.

A ameaça à vida imposta pela terceira vaga da Covid-19 está a obrigar a população a aderir em massa à campanha de vacinação. Dos cerca de 200 mil habitantes, mais de 80 mil receberam uma dose da vacina.

O boletim informativo do Ministério da Saúde, diz que até o dia 25 de Setembro, 60559 pessoas já tinham recebido a primeira dose da vacina Astrazeneca. Outras 22.120 já tinham recebido as duas doses da Vacina.

Os dados do Ministério da Saúde indicam que cerca de 3 mil pessoas são vacinadas diariamente em São Tomé e Príncipe.

