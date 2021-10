MANIFESTO SOCIAL Nº16/2021 Assédio Sexual na Rádio Nacional de São Tomé e príncipe

Os casos de assédio sexual em São Tomé e Príncipe estão a tornar-se, também, como um dos flagelos da nossa sociedade.

A mulher são-tomense continua a ser subjugada em diversas áreas profissionais como objeto de satisfação dos desejos e instintos dos homens. Desta vez, uma mulher estagiária da Rádio Nacional teve a coragem de denunciar publicamente o que se passou com a mesma e o director desta estação radiofónica.

Não é um caso que acontece pela primeira vez, portanto, não é inédito. Tudo o que se passou com a estagiária Inarta da Mota contada aqui nesta edição do Observatório Transparência STP.

O Observatório Transparência STP reitera que o seu papel enquanto iniciativa da sociedade civil é o de questionar, alertar e contribuir para a defesa da legalidade, dos direitos fundamentais dos cidadãos, da transparência e melhor comunicação por parte dos decisores públicos, cabendo a estes, no âmbito das suas responsabilidades e funções tomar as decisões com vista a salvaguarda do interesse público e no estrito cumprimento das leis em vigor e das regras da democracia que fundamentam o nosso estado.

São Tomé 18 de Outubro de 2021.

Observatório Transparência STP + transparência > efetividade