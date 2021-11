Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional com novo visual

O Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional de São Tome & Príncipe (CONSAN-STP), apresentou na tarde de segunda-feira, dia 01 de novembro, a sua nova identidade visual, por meio do lançamento do seu website, de seu novo logotipo e slogan oficiais.

Resultado de uma parceria frutífera entre o CONSAN e o Programa Alimentar Mundial (PAM), os produtos foram apresentados numa cerimónia decorrida no Ministério da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural (MAPDR), presidida pelo Ministro, Francisco Ramos, e que contou com a presença da encarregada Interina do PAM, Yasmin Wakimoto, bem como, do coordenador do CONSAN, engenheiro Celso Garrido.

Tanto o Ministro da tutela como a representante do PAM enfatizaram a importância do website do CONSAN STPcomo ferramenta para divulgar seu trabalho de forma transparente aos interessados em qualquer lugar do mundo.

Instituído pelo decreto-lei n° 06/2016, 20 de junho, o CONSAN-STP trabalha como plataforma de debate intersectorial sobre assuntos ligados à Segurança Alimentar e Nutricional.

Este conselho tem sido um forte impulsionador e dinamizador das atividades relacionadas com Alimentação, Nutrição, Promoção da Agricultura Familiar, bem como, Desenvolvimento Rural Sustentável, criados no seio de dois grandes grupos de trabalho extremamente importantes para o país como – o Grupo de Alimentação, Nutrição e Saúde Escolar (PNASE, PNN e PSE) e o Grupo da Agricultura Familiar e Agroecologia (AF e AE). De mencionar que o apoio do PAMnos dois grupos apontados, sobretudo no primeiro, tem sido total e reconhecido pelo governo que tem enaltecido o apoio/financiamento colocado à disposição e que têm contribuído para a desenvolvimento sustentável do país.

Durante o ano de 2021, o CONSAN elaborou recomendações para diálogos internacionais como a Cimeira de Sistemas Alimentares, destacou-se no engajamento da sociedade civil e parceiros internacionais a congregarem-se ao MAPDR em suas múltiplas ações. O CONSAN promoveu igualmente sessões durante a Jornada do Dia Mundial da Alimentação.

Nestas atividades, o mecanismo logrou integrar os programas nacionais de alimentação escolar, de nutrição, as instituições de apoio aos pequenos agricultores, as Organizações Não-Governamentais (ONGs), entre outros atores da sociedade civil.

Estas e outras ações do CONSAN, nomeadamente, a legislação e documentação específica sobre o sector irão dar corpo a um website, que o Ministro da tutela espera que seja dinâmico, apelativo e regularmente atualizado.

O site oficial do CONSAN está alojado no domínio do Governo, com o endereço: www.consan.gov.st. A página estará brevemente disponível para os usuários, estando presentemente em testes técnicos de sua aptidão e responsividade.

Fonte – Programa Alimentar Mundial em São Tomé e Príncipe