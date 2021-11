Manifesto Social Nº18/2021 Requalificação do Hospital Dr. Ayres de Menezes

Agastados e certos de que, governo após governo, São Tomé e Príncipe não tem sabido encontrar uma linha condutora que permitisse definir as estruturas para um Serviço de Saúde Pública passível de poder sustentar um Sistema de Saúde estruturado e funcional que é reclamado por todos os São-tomenses;

Atentos a forma pouco séria e com sinais nada transparente como, de igual forma, os financiamentos para as infraestruturação do país vêm desaparecendo e fazem crescer, assustadoramente, a dívida externa do país;

Firmes na convicção de como o povo são-tomense, ao longo dos quarenta e seis anos da independência, vêm perdendo toda a esperança nos seus governantes pela forma, podemos mesmo dizer, desastrosa, como têm gerido a “Coisa Pública”;

O Observatório Transparência STP, atento a toda a polémica de reabilitação/construção do Hospital Dr. Ayres de Menezes pelo financiamento do Fundo Kuwait, vem, uma vez mais, questionar e alertar ao atual Governo Constitucional, a todos os outros Órgãos de Soberania e a população em geral, para a imperiosa necessidade de reflexão em relação a satisfação dos interesses pessoais e de grupos em detrimento das reais necessidades do país.

Assim, sem nos determos perante constrangimentos político-partidária, exortamos a todos a terem uma atitude pró-ativa, patriótica e séria, permitindo trazer ao debate público as reais necessidades do país em relação ao que efetivamente precisamos para a sustentação dos Serviços de Saúde em São Tomé e Príncipe.

O Observatório Transparência STP reitera que o seu papel, enquanto iniciativa da Sociedade Civil é o de questionar, alertar e contribuir para a defesa da legalidade, dos direitos fundamentais dos cidadãos, da transparência e melhor comunicação por parte dos decisores públicos, cabendo a estes, no âmbito das suas responsabilidades e funções, tomar as decisões com vista a salvaguarda do interesse público e no estrito cumprimento das leis em vigor e das regras da democracia que fundamentam o nosso Estado.

São Tomé, 8 de Novembro de 2021. Observatório Transparência STP + transparência > efetividade

