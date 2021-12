Vacinação tem que ser uma ordem em STP para evitar a variante Omicron do coronavirus

O Ministro da Saúde Edgar Neves, defendeu que a vacinação massiva da população deve se transformar numa ordem para prevenir o contágio pela nova variante da COVID-19, o Omicron.

O ministro da saúde defendeu a imposição de uma ordem para todos vacinarem, após a reunião de urgência do Comité de concertação de luta contra a Covid-19. O governo convocou a reunião de urgência exactamente para analisar com os demais parceiros internacionais, principalmente a OMS, o ponto da situação da nova variante, e as medidas a adoptar.

«O importa aqui é estarmos preparados..», declarou o ministro da saúde.

A mutação dos vírus que provoca a Covid-19, é algo incontrolável, alertou o ministro da saúde, que indicou as 4 medidas básicas que devem ser mantidas para evitar o contágio.

«O uso de máscaras, o distanciamento, a higienização, e a quarta que é a última, mas hoje é a mais importante, é a vacinação», precisou Edgar Neves.

Para o ministro da saúde vacinar contra a Covid-19 deve se transformar numa ordem em São Tomé e Príncipe.

«Queremos é fazer mais do que um apelo. Tem que ser como se fosse, ordenar para que todos nos vacinemos. ..Temos vacinas, temos vacinadores, temos gente disponível…portanto temos que rapidamente vacinar…isto não é pedir as pessoas…é uma ordem, temos que vacinar», afirmou.

Na defesa da vacinação como uma ordem, o ministro da Saúde acrescentou que «temos que cobrir a nossa população o mais rápido possível. Temos que empurrar isso, no sentido de podermos vacinar o maior número de pessoas até o fim do ano», concluiu.

Annie Ancia, representante da OMS em São Tomé e Príncipe, também marcou presença na reunião de urgência. Para a OMS a nova variante da Covid-19, Omicrom exige que o mundo reaja com calma.

Segundo Annie Ancia, as decisões devem ser tomadas com base nas evidências científicas. «Esta variante está em fase de estudo. Não há evidências científicas de que esta variante tenha uma transmissibilidade mais alta, ou que é mais severa», explicou a representante da OMS.

A OMS considera que São Tomé e Príncipe é um país de sorte, por ter já instalado capacidades técnicas que permitem fazer a sequenciação gnómica do vírus Sars-cov-2. Procedimento que permite diagnosticar as variantes do vírus.

«Neste momento temos uma especialista internacional presente a trabalhar com o laboratório nacional sobre este assunto…», pontuou Annie Ancia.

Desta forma o laboratório nacional de referência tem capacidades para diagnosticar qualquer caso da variante Omicron, caso ela apareça no país.

Abel Veiga