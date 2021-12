O alerta foi dado pelo Ministro da Saúde Edgar Neves(na foto). Numa altura em que a nova variante da Covid-19 ensombra a quadra festiva de natal e de passagem do ano no mundo inteiro, o ministro da saúde anunciou que a nível nacional medidas de seguimento dos casos da Covid-19 estão a ser implementadas, para permitir o diagnóstico precoce da variante Ómicron.

«As autoridades sanitárias e não só estão a tomar as medidas, e o controlo mais rigoroso possível nas portas de entrada do país …Estão fazendo tudo para que a probabilidade de entrada da variante seja mínima…Mas tudo indica que iremos ter a variante Ómicron …», declarou o ministro da saúde.

Apesar de São Tomé e Príncipe ser um arquipélago, o ministro da saúde, justificou o seu alerta com base em evidências científicas.

«Não há nenhum país do mundo que se tenha protegido na totalidade e evitado a entrada do vírus …Portanto tudo indica que vai entrar, se é que não esteja já aqui …sem querer alarmar ninguém, mas é bem provável….O certo é que temos que prepararmos para o melhor e esperarmos pelo pior», precisou o ministro da Saúde.

No entanto, São Tomé e Príncipe vive uma situação de contingência decretada pelo governo em Dezembro de 2021, e que só termina no dia 10 de Janeiro de 2022. Tudo para conter a todo custo, a entrada da variante Ómicron.

O Ministro da Saúde, que alertou para a possibilidade da nova variante do coronavirus entrar no país, reconheceu que até agora o sistema nacional de saúde não registou qualquer indício da Ómicron no país.

«As amostras são colhidas e estão a ser tratadas. Vamos diariamente fazer a monitorização, até agora pelos dados que temos, não houve presença de nenhuma amostra reveladora da variante Ómicron. Mas notámos que o número de casos tende a subir, sinal de que o alerta tem que ser redobrado», pontuou Edgar Neves.

Tradicionalmente os são-tomenses aglomeram-se para celebrar a festa do natal e principalmente o ano novo. A lavagem do ano velho é uma tradição que provoca grandes aglomerações nas praias. Música anima a confraternização nas praias.

«O grande desafio é o cumprimento das medidas. Nós no ano passado conseguimos dar um bom exemplo a nossa região e ao mundo no sentido de reduzir essas grandes concentrações. E este ano iremos fazer sobretudo quando sabemos da existência dessa variante de propagação muito mais rápida. Não temos que festejar hoje e chorar amanhã…», concluiu o ministro da saúde.

Ómicron, a mais recente variante do coronavírus está a ensombrar a quadra festiva do natal e do ano novo em São Tomé e Príncipe.

Abel Veiga