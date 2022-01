Calamidade : Projecto de Desenvolvimento Integrado de Lembá suspendeu a retoma das aulas

O projecto de desenvolvimento integrado de Lembá liderado pela irmã Lúcia Cândido, criou uma rede escolar que atende 1800 crianças do distrito de Lembá, uma das regiões mais pobres do país.

As chuvas torrenciais de 28 e 29 de Dezembro de 2021 destruíram todo o sistema de captação e de tratamento de água que alimenta a cidade de Neves, capital do distrito de Lembá.

«Como é que vai haver o funcionamento num espaço de aulas, sem água. É complicado», afirmou a Irmã Lúcia Cândido.

Na entrevista concedida ao Téla Nón nas instalações do Projecto de Desenvolvimento Integrado de Lembá, na cidade de Neves, a líder do projecto social que dá assistência directa a mais de 3 mil pessoas anunciou que por falta de água potável, as actividades lectivas vão continuar suspensas para as 1800 crianças que frequentam os diferentes níveis de ensino do projecto.

«Neste momento pedimos ao Ministério da Educação para não iniciarmos aulas nenhumas…Não temos água potável».

Segundo a Irmã Lúcia Cândido o projecto de desenvolvimento integrado de Lembá conta com um berçário que alberga 50 bebés. «Como é que vamos fazer papas, leite etc para eles sem água potável? Como lhes dar banho?», interrogou.

Para a Irmã Lúcia insistir em retomar as aulas sem água potável nas escolas e nos jardins, é criar as condições para que nos próximos tempos o hospital da cidade de Neves encha de gente doente. «As doenças hídricas e também a Covid-19», alertou.

O projecto de desenvolvimento integrado de Lembá, não corre riscos e defende a segurança sanitária, após a enxurrada que varreu por completo as infra-estruturas de tratamento de água da cidade de Neves.

«Será prudente termos as crianças na escola sem água?… E não temos capacidade para lhes dar água mineral», reforçou Lúcia Cândido.

Para já a equipa do projecto de desenvolvimento integrado de Lembá concentra os esforços na limpeza do jardim Pimpolho, e da escola Secundária Nossa Senhora das Neves. Unidades de ensino que foram invadidas por água e lama durante a enxurrada de 28 e 29 de Dezembro de 2021.

O leitor do Téla Nón pode também ouvir outros pormenores na entrevista concedida pela Irmã Lúcia Cândido.

Abel Veiga