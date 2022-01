166 pontes em  vias  de desabar, e para recuperar 10 são necessários 12 milhões de euros

O Instituto Nacional de Estradas (INAE) através do seu director Gabdul Quaresma divulgou o resultado dos estudos feitos no ano 2009, sobre o estádio das pontes do país.

Segundo o Director Gabdul Quaresma(na foto em baixo) pelo menos 166 pontes foram identificadas estando em situação crítica, e que «precisam de intervenção».

As chuvas torrenciais de 28 e 29 de Dezembro de 2021 testaram a durabilidade das pontes que ligam várias localidades do país. Na ilha de São Tomé uma boa parte das pontes desabou.

O director do instituto nacional de estrada anunciou que o Governo pretende recuperar pelo menos 10 pontes, cujas estruturas foram demolidas pela chuva de 28 e 29 de Dezembro.

«Neste momento essa necessidade é mais gritante e estamos a preconizar intervenção em 10 pontes. Temos que intervir rapidamente para repormos a comunicação e ligação entre as comunidades…», afirmou Gabdul Quaresma.

Para reconstruir as 10 pontes consideradas de prioritárias para por fim ao isolamento de várias comunidades sobretudo no interior do país, o Director do Instituto Nacional de Estradas propõe um financiamento de mais de 12 milhões de euros.

«Nós estimamos acima de 12 milhões de euros. Mas, nós o INAE definimos que todas essas intervenções serão feitas mediante concurso», pontuou Gabdul Quaresma.

São Tomé e Príncipe vive desde 29 de Dezembro de 2021 em Estado de Calamidade Natural, por causa da chuva torrencial que em destruiu casas, infra-estruturas sociais, campos agrícolas, e matou gente.

Ao mesmo tempo o arquipélago vive uma situação de calamidade em saúde pública provocada pela Covid-19.

Para reerguer as pontes e repor a ligação entre as comunidades do país, o governo procura financiamento urgente de mais de 12 milhões de euros, para tratar do Estado de Calamidade Natural.

Abel Veiga