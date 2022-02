Nova variante de alta transmissão do HIV afeta em dobro o sistema imunológico

O Programa Conjunto da ONU sobre HIV/Aids, Unaids, divulgou que pesquisas recém-publicadas na Holanda revelaram a existência de uma variante mais transmissível e prejudicial do HIV.

De acordo com os dados, pessoas que vivem com o subtipo de HIV experimentam o dobro da taxa de declínio do sistema imunológico, têm cargas virais de HIV mais altas e são vulneráveis a desenvolver Aids duas a três vezes mais rápido após o diagnóstico do que com outras cepas do vírus.

Unicef/Karin Schermbrucke Atualmente, 38 milhões de pessoas vivem com o vírus da Aids.

Descoberta

O estudo, liderado por pesquisadores do Big Data Institute da Universidade de Oxford, foi o primeiro a descobrir o subtipo B do vírus. A pesquisa também revela que a variante circula na Holanda há anos e responde aos tratamentos existentes.

Segundo o Unaids, a pandemia de HIV deixa uma vítima por minuto e os cientistas se preocupam com a evolução de novas variantes mais transmissíveis. A variante recém-identificada não representa uma grande ameaça à saúde pública, mas reforça a urgência de acelerar os esforços para conter a pandemia do HIV.

O diretor executivo adjunto do programa, Eamonn Murphy, afirma que 10 milhões de pessoas que vivem com HIV em todo o mundo ainda não estão em tratamento, “alimentando a disseminação contínua do vírus e o potencial para outras variantes”.

Para ele, é necessário implementar inovações médicas de ponta para alcançar comunidades mais necessitadas. Eamonn Murphy adiciona que tanto no tratamento do HIV como no acesso às vacinas de Covid-19, as desigualdades no acesso estão perpetuando as pandemias e prejudicando a todos.