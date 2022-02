NOTA DE IMPRENSA

O Observatório Transparência STP é uma iniciativa da sociedade civil que surgiu em 18 de Abril de 2020, durante o contesto da pandemia da COVID-19, para contribuir de forma patriótica e determinante na gestão mais transparente e efetiva dos recursos públicos, promoção da participação social, melhor administração das políticas de saúde, bem como na promoção e proteção dos direitos humanos, liberdade de Imprensa e de expressão, através de elaboração de conteúdos técnicos audiovisuais a partir de Manifestos, Informações, Análise, Investigações e questionamento sobre as comunicações e ações dos decisores públicos.

O Observatório Transparência STP é uma associação para o exercício da cidadania, democrática e apartidária, regida por estatuto próprio constituído no Cartório Notarial de São Tomé e Príncipe e congrega nas suas fileiras mais de 50 membros de variadas áreas de formação e ideologias, residentes no país e no estrangeiro.

Apesar de algumas tentativas de intimidações e condicionamento das suas ações, o balanço do Observatório Transparência STP tem sido amplamente positivo, tal como se denota dos milhares de visualizações nas suas plataformas e dos constantes incentivos e participação de cidadãos e organizações nacionais e estrangeiros em relação a continuidade das suas ações, em prol de mais transparência e maior efetividade na gestão dos recursos públicos.

Os trabalhos do Observatório Transparência STP têm contribuído para persuadir e prevenir situações gravosas de desvios, atuações lesivas para o erário público e outras práticas que revelam pouca acuidade e transparência na gestão da coisa pública.

O controlo social ativo e o acompanhamento das ações e decisões de todos aqueles que direta ou indiretamente atuam em nome do Estado são-tomense e das instituições da República constituem o principal foco do Observatório Transparência STP, que tem a sua própria linha editorial norteada pelo escrutínio e o controlo permanente das ações de todos aqueles que, no presente ou no futuro, tenham a seu cargo a gestão dos recursos públicos nas suas diferentes áreas e dimensões.

Salientar ainda que não é competência ou tarefa deste Observatório investigar os eventuais atos de má gestão ou corrupção praticados por cidadãos anónimos ou anteriores governos ou decisores públicos, uma vez que esta é a função e responsabilidade dos órgãos públicos inseridos no sector da Justiça, cabendo apenas a este Observatório questionar as suas respetivas decisões ou exortar para a correta aplicação das leis em vigor.

O Observatório Transparência STP reafirma a sua firme convicção em continuar a contribuir, no presente e no futuro, para a promoção de mais rigor, transparência e responsabilidade na tomada de decisão e gestão dos recursos públicos por parte dos governantes de São Tomé e Príncipe. Uma vez mais apela-se a todos os cidadãos e amigos de São Tomé e Príncipe, que anseiam por um País melhor que participem nesta iniciativa, com vista a mais transparência e maior efetividade na gestão dos recursos públicos.

O Observatório Transparência STP reitera que o seu papel, enquanto iniciativa da sociedade civil, é o de questionar, alertar e contribuir para a defesa da legalidade, dos direitos fundamentais dos cidadãos, da transparência e melhor comunicação por parte dos decisores públicos, cabendo a estes, no âmbito das suas responsabilidades e funções, tomar as decisões com vista a salvaguardar o interesse público, no estrito cumprimento das leis em vigor e das regras da democracia que fundamentam o nosso Estado.

São Tomé e Príncipe 14 de Fevereiro de 2022

OBSERVATÓRIO TRANSPARÊNCIA STP + transparência > efetividade