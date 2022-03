Mau tempo desmoronou a Ponte da Ribeira Funda

A chuva que caiu em São Tomé na sexta feira 4 de Março, aumentou o caudal do riacho que desagua na Praia da Ribeira Funda. O caudal do riacho provocou o desabamento da ponte, e destruiu por completo a via alternativa que o governo são-tomense mandou construir no local, ainda nesta semana.

Na última semana o risco de desabamento da ponte da Ribeira Funda provocou rotura no stock de combustíveis na cidade de São Tomé. A ponte em causa liga a cidade de Neves, onde se encontram os reservatórios de combustíveis ao resto da ilha de São Tomé. Os camiões cisternas não podiam passar pela ponte.

Riacho da Ribeira Funda desmoronou a ponte

Agora com a ponte desmoronada por causa do mau tempo, tudo indica que a ilha de São Tomé, ou melhor o país vai se confrontar com mais uma crise no fornecimento de combustíveis.

Por outro lado na capital São Tomé, o Téla Nón registou que o mau tempo de sexta feira provocou turbulência marítima.

Embarcação deu a costa – Cidade de São Tomé

Várias embarcações que estavam atracadas na baía de Ana Chaves acabaram por serem arrastadas para a terra.

Inundação na marginal 12 de julho

A marginal 12 de julho ficou inundada e com várias embarcações encalhadas na areia

Abel Veiga