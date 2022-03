Chefe da ONU afirma ser o momento para uma gestão de florestas “tangível e crível”

PARCERIA – Téla Nón /Rádio ONU

Mensagem de António Guterres marca o Dia Internacional das Florestas em 21 de março; 1,6 bilhão de pessoas no mundo dependem diretamente das florestas para obter comida, abrigo, medicamentos e renda.

O secretário-geral das Nações Unidas lembra que florestas saudáveis são essenciais para as pessoas e para o planeta em mensagem para marcar o Dia Internacional das Florestas nesta segunda-feira, 21 de março.

António Guterres destaca que elas “servem como filtro, fornecendo água e ar limpos e ajudando a regular o clima, influenciando os padrões de chuvas, refrescando áreas urbanas e absorvendo um terço das emissões de gases de efeito estufa”.

Dependência direta

Foto: IMF/Raphael AlvesLago na floresta Amazônica em Manaus, Brasil.

Comemorado todos os anos, o dia internacional reforça a importância do manejo sustentável das florestas e de seus recursos, que são essenciais para combater mudança climática e contribuir para a prosperidade e o bem-estar das gerações atuais e futuras.

Dados da ONU confirmam que 1,6 bilhão de pessoas dependem diretamente das florestas para obter alimentos, abrigo, energia, medicamentos e renda. Guterres ressalta que “muitas comunidades e povos indígenas são beneficiados” com sustento e refúgio oferecido pelas matas.

Apesar de todos os benefícios, o desmatamento global continua acontecendo em um nível alarmante: “a cada ano, são destruídos 10 milhões de hectares de florestas”, afirma o secretário-geral.

Acabar com padrões insustentáveis

Foto: Unsplash/Jo-Anne McArthurCanguru e filhote sobreviventes de incêndio nas florestas de Mallacoota, Austrália.

Ele faz uma apelo à implementação da Declaração dos Líderes de Glasgow sobre Florestas e Terra”, destacando ainda que “agora é a hora para ação crível e tangível no terreno”.

Isso significa acabar com o consumo insustentável e padrões de produção que ameaçam as florestas e ao mesmo tempo, fornecer apoio ao manejo sustentável nos países e para as pessoas que mais necessitam.

António Guterres faz mais um pedido, para que no Dia Internacional das Florestas, as pessoas renovem “o compromisso com florestas saudáveis em prol de meios de subsistência saudáveis.”

O Dia Internacional das Florestas foi proclamado pela Assembleia Geral em 2012, para celebrar e aumentar a conscientização sobre todos os tipos de florestas.