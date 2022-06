Trabalhadores do porto revoltaram-se contra a direcção da ENAPORT

A revolta dos trabalhadores da ENAPORT, empresa que administra os portos de São Tomé e Príncipe, eclodiu na última quinta – feira.

O sindicato e a comissão de trabalhadores, uniram as forças para derrubar a direcção da empresa. Manuel Diogo Presidente do partido UDD que sustenta o actual governo, é o Director Geral da ENAPORT.

Enquanto líder da equipa directiva da ENAPORT, Manuel Diogo é acusado pela massa trabalhadora de gestão danosa da coisa pública. Os trabalhadores suspenderam as suas actividades exigindo a demissão do Director Geral.

Trabalhadores da ENAPORT na Assembleia Geral

«Enquanto o senhor ministro não tomar uma decisão com relação aos actuais gestores da empresa, vamos manter a paralisação. É uma paralisação devido a gestão danosa da coisa pública», declarou Adelino Silva, o líder sindical da ENAPORT.

Numa Assembleia Geral realizada esta sexta-feira, e que contou com a presença do ministro das infra-estruturas, Osvaldo Abreu, os trabalhadores denunciaram a Direcção de Manuel Diogo.

«A actual direcção cometeu várias atrocidades. Tínhamos 3 rebocadores quando esta direcção entrou em funções. Hoje todos os rebocadores estão mortos, e a direcção da empresa está a alugar um terceiro rebocador, e a pagar 40 mil euros mensais», referiu o líder sindical.

Denúncia de corrupção activa. «Os membros desta direcção alugaram suas próprias viaturas à ENAPORT no valor de 35 dólares diários», reforçou o sindicalista Adelino Silva.

Ministro das infra-estruturas Osvaldo Abreu e demais assessores do governo na mesa da Assembleia da ENAPORT

A massa trabalhadora da ENAPORT confrontou o ministro das infra-estruturas com diversos factos e denúncias de corrupção e gestão danosa. «A situação não dá para aguentar, a empresa foi levada a falência técnica», precisou.

Os trabalhadores exigiram ao ministro Osvaldo Abreu, que fosse assinado um memorandum em que o Governo anunciasse a demissão imediata da direcção da ENAPORT.

Osvaldo Abreu, deu sinais aos trabalhadores de que a Direcção de Manuel Diogo, tem dias contados.

«Somos conscientes daquilo que ouvimos da gravidade da situação, e da incompatibilidade entre a actual gestão e a comissão dos trabalhadores incluindo o sindicato. Vamos levar esta preocupação para o Chefe do Governo ainda hoje, e não há muitas alternativas face ao que foi aqui dito…», afirmou o Ministro das Infra-estruturas.

A declaração do ministro, gerou aplausos e slogans dos trabalhadores exigindo que a direcção da ENAPORT seja mandada para RUA.

No entanto Manuel Diogo, defendeu a sua direcção. Em declarações a imprensa garantiu que o aluguer do rebocador, é normal, e foi sempre a alternativa adoptada pela ENAPORT ao longo dos anos, para garantir o transbordo das mercadorias. Disse ainda que no passado o preço do aluguer do rebocador era muito mais caro.

Manuel Diogo – Director Geral da ENAPORT

Em declarações ao Téla Nón na tarde de sexta feira, o líder sindical da ENAPORT Adelino Silva, anunciou que o governo prometeu para a próxima segunda feira a tomada de uma decisão sobre o futuro de Manuel Diogo enquanto director da ENAPORT.

Segundo o líder sindical o governo decidiu levar o assunto para a inter-partidária, o órgão que gere e regula o funcionamento da coligação parlamentar que sustenta o governo.

Manuel Diogo foi nomeado director da ENAPORT enquanto líder do partido UDD que tem 1 assento na Assembleia Nacional e que dá sustento ao Governo de Jorge Bom Jesus.

Abel Veiga